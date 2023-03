Madre cubana de tres niños recién llegada a EE.UU. vive en las calles de Hialeah

Danelys, una madre holguinera con tres hijos que llegó a EE. UU. hace un mes en balsa, permanece viviendo en las calles de Hialeah luego de ser estafada por la persona que la iba a acoger.

La mujer, que fue entrevistada en Facebook por el influencer Yusnaby Pérez, está pasando las noches en una iglesia junto a sus hijos.

“Es difícil, solamente podemos estar en la iglesia de 6 de la tarde a 8 de la mañana. No podemos tener alimento ahí adentro, no puedo hacer nada de comer. No tengo trabajo”, explica.

Pese a su difícil situación, esta madre asegura que la comunidad en Hialeah se ha portado muy bien con ella.

“Me han ayudado, me han traído alimentos, me han llevado a su casa a almorzar”, asegura.

Danelys llegó a EE. UU. con la promesa de trabajar en una iglesia, pero la pastora que la iba a recibir rompió su palabra a su llegada.

“No apareció, supuestamente era una pastora falsa, que la conocí por un chat de WhatsApp. Me dio una dirección que no era”, explica.

Danelys y sus hijos pasaron su primera semana en la casa de uno de sus compañeros de travesía en balsa, hasta que consiguió refugio nocturno en la Iglesia Rescate, en la 10st y la 4, en Hialeah.

Ahora mismo, la mujer lucha por obtener el asilo político y regularizarse. Sus 3 hijos han comenzado a asistir a la escuela.

A pesar de todas las dificultades, esta madre se alegra de estar en “tierra de libertad con sus hijos”.

