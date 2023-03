Clásico Mundial: Italia fue una pizza envenenada para Cuba

El béisbol moderno avasalló a la vieja escuela y así Cuba perdió 6x3 versus Italia en el Clásico Mundial, en choque decidido en extra innings donde los bigleaguers antillanos siguieron quedando a deber, el equipo insular encajó su segundo fracaso (quinto consecutivo en esta clase de certámenes) y prácticamente vio morir sus posibilidades de avanzar a la segunda ronda.

Ganó: Matthew Festa. Perdió: Raidel Martínez.

ALINEACIONES

Italia

Sal Frelick (LF); John Valente (DH); Vinnie Pasquantino (1B); Dominic Fletcher (RF); Brett Sullivan (C); David Fletcher (SS); Nicholas López (3B); Benjamin DeLuzio (CF); Miles Mastrobuoni (2B).

Cuba

Yoelkis Guibert (RF); Yoan Moncada (3B); Luis Robert (CF); Alfredo Despaigne (DH); Yoenis Céspedes (LF); Erisbel Arruebarrena (SS); Lorenzo Quintana (C); Yadir Drake (1B); Yadil Mujica (2B).

ENFRENTAMIENTOS PREVIOS EN CLÁSICOS

Ninguno.

NOTAS AL MARGEN

-Contra los bambinos de Mike Piazza, Cuba tenía que salir con el cuchillo entre los dientes, exigida de un triunfo tras el enésimo fracaso frente a Holanda. Alfredo Despaigne volvió a la alineación en plan de designado, Yoenis Céspedes entró al jardín izquierdo para recordarnos que del Guante de Oro que fue hace ocho años queda poco, y Roel Santos pasó a ser carne de dugout en favor de Yoelkis Guibert.

-De las aperturas se encargaron dos zorros del montículo. Por Cuba, el zurdo Roenis Elías (que desde 2019 no trabaja en el máximo nivel) llegaba de lucirse en la pelota invernal dominicana y hoy tiró cinco entradas de dos hits. Cierto es que le elevaron nueve de doce conexiones, pero ninguna superó las cercas y el “Cubiche” salió del box ileso. Por Italia, Matt Harvey, aquel ex lanzallamas que llamaron “Caballero de la Noche” a su paso por los Mets. Varios años después y con unas cuantas millas menos en el velocímetro, Harvey se las ingenió para dar cuatro escones con 40 envíos, dominante como tal vez no había sido desde aquel juego memorable en la Serie Mundial de 2015 ante los Royals de Kendry Morales.

-Un paréntesis: Luis Robert sigue luciendo demasiado impaciente en home, inexplicablemente contagiado de esa presión que afecta un torneo sí y otro también a los jugadores del team Cuba. Ahora mismo parece más un amateur que el peloterazo que verdaderamente es.

-Ojo al dato: Cuba conectó 17 rollings y solo tres elevados; Italia, seis rodados y 19 batazos por aire. Pareciera que la Revolución del Fly-Ball ha llegado primero a la península, ¿verdad?

-Oigo por la televisión y veo en las redes numerosos elogios al scouting realizado por Holanda para el Clásico. El aplauso para esa faena es merecido, claro está, pero ocurre que la sabermetría lleva un montón de años entronizada en Grandes Ligas y otros muchos campeonatos de este mundo. Así que no sorprende. Para bien o para mal, los tiempos de la pelota romántica (aquella de los instintos y las corazonadas) quedaron atrás, y la dictadura de las computadoras está al mando. Vivimos en la era del béisbol científico, y quienes no se suben a ese barco no llegan a buen puerto. Seamos humildes y aceptémoslo: en Cuba se juega una pelota primitiva.

-Puede que usted haya leído un artículo que publiqué en la previa del evento donde no incluí en mi staff monticular a Onelki García, a contrapelo de su experiencia en Grandes Ligas y demás. Entonces varios lectores me salieron al paso; alguno que otro incluso me tildó de loco. Pues ya ven: el zurdo no rindió frutos ante Holanda ni tampoco frente a Italia. Como recordatorio, aquí les dejo el enlace de ese texto.

-El deporte está lleno de ironías, y esta es una: la primera vez que el equipo nacional abre sus puertas a los estelares que emigraron para jugar en otras ligas, está a punto de ser la primera en que no se supera la ronda inicial en un Clásico Mundial.

LAS CARRERAS

-Sexto inning. Brett Sullivan conecta un fly al right field que abre las puertas del plato a Sal Frelick. 1x0.

-Séptimo inning. Miles Mastrobuoni pega un batazo largo que Céspedes no logra capturar de espaldas al diamante y propicia la anotación de Nicholas López. 2x0.

-Séptimo inning. Lorenzo Quintana se apuntó sencillo al medio del terreno que descontó una en las piernas de Erisbel Arruebarrena. 2x1.

-Octavo inning. Con dos outs, Arruebarrena remolcó a Alfredo Despaigne para igualar el marcador. 2x2.

-Décimo inning. John Valente consigue hit al centro que remolca la ventaja. 3x2.

-Décimo inning. Dominic Fletcher dispara tubey ante Onelki García y manda hacia la goma a Valente. 4x2.

-Décimo inning. Nicky López sopla indiscutible al center que empuja otras dos carreras. 6x2.

-Décimo inning. Robert se anota hit al bosque derecho. 6x3.

EL MOMENTO CLAVE

A la altura del tercer episodio, con un out y corredores en segunda y tercera, Yoan Moncada y Luis Robert no pudieron poner delante a Cuba en la pizarra.

LA FIGURA DEL PARTIDO

El legendario Mike Piazza ofreció una MasterClass de dirección.

POSITIVO

Yoelkis Guibert es de esa raza de peloteros que no se arruga. Corre fuerte, exprime al pitcher, conecta para todas las bandas, tira con potencia y precisión, mete el guante sin miedo a encontronazos... Llegó como suplente y va a costar sacarlo del line up.

NEGATIVO

En el tercer inning, Cuba toca la bola después de dos hits consecutivos y no anota. En el quinto se repite la historia, entonces con un hombre en la inicial. En el séptimo, en medio de la inspiración de la carrera anotada por dos imparables en fila, se le ordena tocar a Yadir Drake y éste falla un par de intentos, para luego poncharse. Es paradójico: con tanto que nos cuesta batear, nos la pasamos regalando outs.

PREOCUPANTE

Entre tantos motivos para la alarma, voy a quedarme con la improductividad de Moncada y Robert con hombres en bases, así como la ineficiencia de Quintana tras el plato.

INCOMPRENSIBLE

En el sexto, cuando Italia llenó las bases con un out, se imponía relevar con un ponchador nato como Liván Moinelo (12.7 strikeouts cada nueve entradas en seis campañas en Japón). Y no se hizo. En el octavo, con el empate en las piernas de Alfredo Despaigne, era forzoso reemplazarlo por un corredor. Y no se hizo, aunque afortunadamente no costó.

RECOMENDABLE

Apelar a variantes ofensivas que no impliquen facilitar las cosas al contrario. Recordar que existen el corrido y bateo, la conexión para avanzar los corredores, y que el béisbol -a diferencia de la vida- celebra a los que roban.

PRÓXIMO PARTIDO

Esta noche, 11:30 pm versus Panamá.