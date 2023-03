Madre cubana tras visita al Zoológico Nacional: "Una experiencia decepcionante"

Una madre cubana que visitó por primera vez el Zoológico Nacional de Cuba, dijo que se sentía decepcionada por la mala calidad de los servicios, la cantidad de moscas en el recinto y la mala oferta gastronómica.

La mujer compartió su experiencia en la página de Facebook Madres cubanas por un mundo mejor, donde recibió decenas de comentarios que ratifican el pésimo estado de la institución, el mal olor en las zonas de los animales y la mala oferta gastronómica para los niños.

"Es una experiencia bastante decepcionante. Está pelado en todos los sentidos y la comida, la mejor es esta. Ahí ven el aspecto que tiene, los perritos calientes con grasa quemada", dijo Marymar Reina.

Señaló, además, que el zoológico cubano está "lleno de moscas" y de los animales que viven en el recinto la madre cubana prefirió "ni hablar".

Otras personas interactuaron con su publicación contando que en las visitas que han hecho al zoológico han encontrado todas las cafeterías cerradas, una pésima propuesta gastronómica y nada de confituras para los niños.

El Zoológico Nacional de Cuba se fundó en 1986. Originalmente mostraba a la mayoría de los animales interactuando en un ambiente natural, tenía un área de investigaciones y varios proyectos de reproducción de especies, pero poco a poco fue perdiendo recursos y cayó en el completo abandono.

Ha sido restaurado en varias ocasiones, pero de inmediato vuelve a su habitual situación de abandono y sus malos servicios. El parque tiene un área de 340 hectáreas y la mayor parte se recorre en una guagua que entra al famoso foso de los leones, y a la pradera africana donde viven animales herbívoros.

Llegar al Zoológico Nacional de Cuba no es nada fácil para las familias, por eso hay muchos niños cubanos que no lo han visitado. Se encuentra en la carretera de Capdevilla, Km 3 1/2, en el municipio Boyeros y no está bien comunicado con el transporte público.

En el verano de 2022, cuando mayor afluencia de público debía tener el zoo, los directivos informaron que estaban obligados a reducir los recorridos en las guaguas de safari por el déficit de combustible.

Otro zoo de La Habana que también se encuentra en un estado deplorable es el Zoológico de 26. En noviembre un reportaje destacó cómo los animales no tienen comida ni agua suficientes, presentan un alto grado de desnutrición, y sus jaulas están llenas de suciedad y excrementos.