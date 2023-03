Anuel AA y Don Omar ponen fin a su guerra: "Lo que hay es unión y respeto"

Son dos de los artistas puertorriqueños más populares de la música urbana, pero su relación no ha sido siempre la más cordial... Hablamos de Anuel AA y Don Omar, que a pesar de tener muchas cosas en común, años atrás tuvieron algunas diferencias que incluso les llevó a bloquearse en Instagram. Pero todo eso ha quedado en el pasado, porque esta semana se encontraron en un circuito de carreras en Orlando y demostraron que entre ellos no hay más que "unión y respeto".

Cuando dos reguetoneros de la talla de Anuel AA y Don Omar se encuentran, siempre es noticia, pero si en ese encuentro arreglan sus diferencias como hicieron ellos, rápidamente se vuelven en los protagonistas del día para los amantes de la música urbana, que siempre están pendientes de lo que hacen sus cantantes favoritos.

Y así pasó este jueves cuando los dos artistas se encontraron y además lo hicieron público. El encargado de compartir este encuentro que tuvieron fue el intérprete de "Más rica que ayer", que en sus historias colgó unos vídeos en los que aparece Don Omar en un Porsche.

Aunque en un principio Anuel se muestra reticente a montarse en el auto de su colega, finalmente lo hace. "No me vengas a matar ahí adentro", le dice. Pero una vez que está dentro, juntos le dicen a la cámara que entre ellos solo hay "unión y respeto".

En otros de los vídeos que circulan por las redes sociales, podemos ver a los dos reguetoneros fuera del auto y desbloqueándose de Instagram como muestra de que todas sus diferencias han quedado enterradas.

Fue hace unos años cuando durante una entrevista Don Omar dio a entender que si en algún momento el futuro novio de su hija de 9 años escuchaba a Anuel AA no sería bien recibido. "Mi hija tiene 9 años, en seis años de seguro va a tener un novio y el novio de ella que llegue a casa con una de las canciones de Anuel...", señaló entonces el Rey del Reguetón.

Otro desencuentro que tuvieron fue cuando Anuel AA cuestionó que Ivy Queen fuese la Reina del Reguetón. Entonces, el King Of Kings no dudó en salir en defensa de su amiga: "Pregúntale a Karol qué piensa ella de Ivy Queen, pregúntale si su primera canción no la escribió pensando en Ivy como ejemplo a seguir".

