Srta Dayana celebra su primer disco de oro por el éxito "A ti lo que te duele"

Srta Dayana está de celebración, pues está viviendo otro momento importante en su carrera artística: su primer disco oro.

El reconocimiento a la cantante llegó por uno de sus temas más populares y conocidos y con el que ha puesto a bailar a muchísimos seguidores, “A ti lo que te duele”.

En Instagram, la cantante cubana compartió las imágenes del momento en el que otro colega en la música, Lenier Mesa, le entregó el cuadro con el disco de oro.

“Quería compartirles este momento porque lo agradezco muchísimo. Este es mi primer disco de oro certificado por la RIAA Gold and Platinum Awards. Lo recibí por la canción `A ti lo que te duele´ y quiero aprovechar este post para agradecer a las personas que hicieron posible que hoy día reciba este reconocimiento y esta alegría. Gracias miles”, escribió la cantante junto a los nombres de todos aquellos que tuvieron que ver con este éxito.

Srta Dayana aseguró que “este fue un gran trabajo en equipo, y aunque no trabajamos por premios, es bien lindo recibir un reconocimiento, para recordarnos que lo estamos haciendo bien”.

El agradecimiento de la artista también llegó para su público, “los que me leen, los que me siguen y a todos los que me apoyan desde el primer día. Sin ustedes, no habría una Srta Dayana”.

Este disco de oro llega en un gran momento, por un lado en medio de la maternidad que le ha traído tantas alegrías, y por otro con una carrera en ascenso.

En febrero pasado la cantante estrenó “Amor y Guerra” junto a Eduardo Antonio, El Divo de Placetas, un tema para bailar y de mucha sabrosura.

Anteriormente lanzó junto a Álvaro Torres un remix de uno de los temas más populares del salvadoreño, “Te Va a Doler”, que gustó muchísimo al público.

Para que una vez más recuerdes el éxito de Srta Dayana que le mereció este disco de oro, aquí te dejamos el videoclip de "A ti lo que te duele" que estrenó hace seis años:

