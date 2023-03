Ambulancia impacta contra dos autos en Villa Clara

Una ambulancia impactó este domingo contra dos autos en la carretera del municipio Sagua La Grande, provincia Villa Clara, según trascendió en redes sociales.

Varios internautas del grupo de Facebook "ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!" publicaron la noticia del hecho ocurrido en una circunvalación donde, aparentemente, los semáforos estaban apagados y los autos no le dieron paso a la ambulancia.

Una mujer que iba en calidad de acompañante en la ambulancia fue gravemente herida, sacada de abajo de la ambulancia luego del impacto.

Facebook / ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!

"Una acompañante en la ambulancia salió casi sin vida. El pueblo ayudó a sacarla de abajo de la ambulancia", expresó un internauta en los comentarios a los posts que difundieron el siniestro.

En las imágenes insertadas por los usuarios se observa el vehículo de emergencias completamente destruido.

Facebook / ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!

Los otros dos autos involucrados, un Peugeot y un Moskovich, resultaron fuertemente dañados en el choque.

Hasta el momento de desconoce si hubo más personas heridas y la condición actual de la mujer lesionada.

Facebook / ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!

A juzgar por los comentarios, el semáforo de la circunvalación estaba apagado porque los domingos no suelen encenderlo.

"No sé quién es el responsable. Pero quiero decirles algo por lo he visto en varias ocasiones en estos días. Las ambulancias si piden vía es por que necesitan tener las calles libres para avanzar porque por un segundo puedes salvar una vida o perderla", dijo una persona que no criticó la poca cultura vial de los ciudadanos.

La mayoría de los foristas coincidió en que era lamentable perder una ambulancia cuando hay tan pocas en Cuba.

"Amigos en verdad es muy lamentable este tipo de accidente ya que no hay muchas ambulancias funcionando y además los daños hacia los implicados en los accidentes, pero también hay muchos conductores de ambulancias que no saben mucho de leyes del tránsito ya que creen que en cualquier circunstancia tienen la prioridad y ellos deben respetar las leyes aun en caso de pedir vía hacia un hospital", manifestó otro.

Este viernes, un jeep se volcó en un accidente en Cayo Coco, sin que hubiera fallecidos ni heridos, solo pérdidas materiales.

Previamente, un ciclista falleció tras chocar con una moto cerca de la Carretera Central en la salida de Bayamo, Granma. La víctima falleció en el hospital y era conocida como "El mudo de Cautillo".

El pasado año, se registraron al menos dos muertes diarias en accidentes de tránsito y unos 20 lesionados diarios.

En ese mismo período ocurrieron unos 27 siniestros diarios y en el 59 % de los hechos murió una persona.

Las provincias con mayor tasa de accidentalidad en el país son La Habana, Holguín, Villa Clara y Santiago de Cuba; el sábado fue el día de mayor ocurrencia de estos hechos con 1,517 casos; mientras que el domingo fue el más letal, al registrarse un fallecido cada diez accidentes.