Dos muertos diarios durante 2022 en accidentes de tránsito en Cuba

Al menos dos muertes diarias en accidentes de tránsito y unos 20 lesionados diarios se registraron en Cuba durante el 2022, según datos de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

En ese mismo período ocurrieron unos 27 siniestros diarios y en el 59 % de los hechos murió una persona, informó el periódico oficialista Granma.

Las provincias con mayor tasa de accidentalidad en el país son La Habana, Holguín, Villa Clara y Santiago de Cuba; el sábado fue el día de mayor ocurrencia de estos hechos con 1,517 casos; mientras que el domingo fue el más letal, al registrarse un fallecido cada diez accidentes.

Roberto Rodríguez Fernández, jefe del órgano especializado de Tránsito de la PNR, recordó que el pasado año hubo 9,848 accidentes, 700 fallecidos y 7,547 lesionados, cifras que representan un incremento con relación a 2021.

"Persisten los factores de riesgo que propician los accidentes de tránsito", destacó el experto.

Las principales causas de accidentes en Cuba siguen siendo la no atención del control del vehículo, las violaciones del derecho de vía y el exceso de velocidad; y las violaciones más frecuentes son no respetar la señal de Pare, no guardar distancia entre vehículos, realizar maniobras imprevistas sin avisar, no regular la velocidad, las distracciones y la conducción sin licencia o la categoría del vehículo.

En La Habana, Santiago de Cuba y Holguín se registró el mayor número de atropellos a peatones, que constituye el accidente más peligroso.

El coronel Rodríguez Fernández mencionó que sobre los accidentes con consecuencias graves, hubo un incremento respecto al año anterior, y se reportaron 60 hechos, con un saldo de 594 lesionados y 66 fallecidos. De todas las víctimas , 68 eran menores de edad.

"Se implicaron 99 vehículos en estos casos, de los cuales el 54 % correspondieron al sector estatal, principalmente medios ligeros, entre los que sobresalen autos de renta. Preocupa la implicación de 48 camiones y ómnibus, entre ellos 16 particulares", detalló.

Al cierre de 2022 se impusieron en el país 791,708 notificaciones por infracciones de las leyes del tránsito, el 89,5 % fue efectivo y el resto preventivo.