Ana de Armas deslumbra a su llegada a los Premios Oscar

La actriz cubana Ana de Armas ha dejado a todos boquiabiertos a su llegada a la alfombra champán -no roja- de la 95ª edición de los Premios Oscar, en el emblemático Dolby Theatre de Los Angeles este domingo.

La cubana, nominada al Oscar como Mejor Actriz por su aplaudida interpretación de Marilyn Monroe en la película Blonde, ha causado sensación con un deslumbrante vestido diseñado por su casa de modas favorita, Louis Vuitton, con piezas de la colección de Alta Joyería de la Maison.

En su primera vez como nominada a un premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y también su debut en la alfombra, la actriz ha sorprendido con un espectacular vestido en tono champán, que hace un guiño a los trajes de los tablaos flamencos, ceñido al cuerpo, falda de corte sirena cubierta de volantes y un tejido con incrustaciones de brillantes.

La elegancia del diseño de la firma francesa de lujo va acompañada de la soltura y la naturalidad que la caracterizan: Ana de Armas llegó a la ceremonia con su melena suelta, un maquillaje discreto y lanzando besos en medio de una gran ovación del público a su entrada al recinto.

La actriz cubana ha sido una de las protagonistas de la noche y ha derrochado sencillez y sensualidad en el desfile previo a la ceremonia de premiación número 95 de los Oscar.

"Es una lástima que Marilyn nunca tuviera el reconocimiento. Pero yo estoy muy orgullosa, poder interpretar su vida desde un punto de vista más íntimo y más humano. Si este es el reconocimiento, bienvenido sea", expresó a los medios antes de la gala.

Este 12 de marzo conoceremos finalmente si la protagonista de Blonde se lleva su primer Oscar a Mejor Actriz por su interpretación como Marilyn Monroe, pero independientemente de su triunfo, la cubana ya ha quedado para el recuerdo luego de su entrada a la alfombra de la ceremonia.

La nominación para Ana de Armas ya es, por sí sola, todo un triunfo, una hazaña que era impensable para ella cuando crecía y vivía en Cuba.

"Es una emoción muy grande, es algo que no me lo habría imaginado nunca, estar nominada al Oscar. Para mí el Oscar cuando crecí o estaba en Cuba y veía el cine americano, era algo que en mi cabeza le pasaba a otra gente. No era una realidad que pude asociar conmigo misma o con mi carrera", confesó la artista en días pasados.

Ana de Armas es la primera actriz cubana que recibe una nominación al Oscar y lo ha merecido por el papel que también le garantizó una nominación a los Globos de Oro y su tránsito como finalista a los BAFTA de este año.

