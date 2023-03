Entre lágrimas, Brendan Fraser recoge su primer Oscar a Mejor Actor por su papel en "The Whale"

Foto © Twitter / The Academy, The Whale

Brendan Fraser se convirtió en uno de los grandes protagonistas de los premios Oscar 2023 al alzarse con la estatuilla a 'Mejor Actor', un reconocimiento con el pone el broche de oro a su resurgir en el mundo del cine con la película The Whale (La Ballena).

Con esta película dirigida por Darren Aronofsky, que narra la historia de un profesor de universidad de literatura obeso llamado Charlie, el actor regresó a la gran pantalla después de varios años desaparecido. Un retorno que marca una nueva etapa en la carrera de Fraser, al que se le conocía por sus papeles en films como George de la Jungla, La Momia o Viaje al centro de la Tierra.

Ahora, el actor fue reconocido con el premio más importante del mundo del cine, un galardón que recogió emocionado hasta las lágrimas y agradecido con la nueva oportunidad que le dieron.

"Empecé hace 30 años en esta industria y las cosas no me llegaron de forma fácil, pero sí conté con algo que no agradecí hasta que dejé de tenerlo. Gracias por este reconocimiento. No habría tenido esto sin el resto del equipo", dijo en su emotivo discurso al recibir el galardón de manos de Jessica Chastain y Halle Berry.

En la categoría a 'Mejor Actor', competía con Austin Butler, Colin Farrell, Paul Mescal y Bill Nighy.

Para dar vida a Charlie en The Whale, el intérprete de 54 años subió notablemente de peso. Un cambio físico para el que se puso en manos de especialistas. A esa subida de peso, hubo que añadirle una dosis de maquillaje y una pesada prótesis para conseguir el resultado final de su apariencia para el papel que lo ha consagrado en Hollywood.

Además de conseguir este reconocimiento, el más importante del mundo del cine, en los últimos meses se ha llevado otros galardones también prestigiosos como el de los Critics Choice Awards o los SAG Awards.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.