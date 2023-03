Tania Pantoja vuelve a protagonizar monumental pelea con su pareja en Perú

La cantante cubana Tania Pantoja volvió a protagonizar una monumental pelea con su pareja, el músico cubano Elio Torres, en Perú, que incluyó forcejeos, empujones y hasta mordidas.

El medio local ATV informó que el barrio de Surco, donde vive la salsera, dio aviso a la Policía de la pelea, que se generó en medio de una fiesta en su casa.

Según los reportes de la prensa local tras una reunión en el departamento de la cubana donde estaban ambos en compañía de unos amigos, se pudo ver que la artista y el músico comenzaron a atacarse físicamente.

La discusión inició a las 04:00 am y escaló al punto que Pantoja lo mordió y hasta lo amenazó con llamar a la Policía.

"Yo a ti no te he roto nada", le dice él, mientras ella responde "Llamen a la policía, llámenla". La cantante compartía con dos amigas y dos músicos de su orquesta.

Hace pocas semanas la pareja protagonizó otra aparatosa pelea en la que tuvieron que intervenir las autoridades. "Yo no tengo llaves de tu casa, la dejé sobre el mueble", se le escuchó decir a Torres mientras la cantante le pegaba en plena calle y le exigía que las buscara.

En esa ocasión, luego de que se publicara la querella en la prensa local, la cantante arremetió contra los diarios peruanos y dijo que su "integridad" se la cuida ella sola.

"Ya ustedes hicieron lo indecible, ya grabaron, ya hicieron todo. Ya le jodieron la vida a Tania Pantoja. Ya no me jodan más [...] Hago dentro de mi casa lo que me da la gana. Es mi vida privada", concluyó.

La cantante cubana Tania Pantoja fue una de las voces de la orquesta Bamboleo bajo la dirección de Lazarito Valdés, y posteriormente emprendió su carrera en solitario. Lleva varios meses residiendo en Perú, donde se ha presentado en importantes escenarios de la nación sudamericana.

El músico cubano Juan Formel la consideró una de las mejores voces salseras femeninas de Cuba.

