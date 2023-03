El abrazo de Indiana Jones y Tapón en los Oscar, casi 40 años después de “El templo de la perdición”

Uno de los momentos más emotivos de la reciente gala de los Premios Oscar fue el abrazo en el que se fundieron Harrison Ford y Ke Huy Quan.

Casi cuarenta años después de que ambos filmaran Indiana Jones y el templo de la perdición, el veterano actor que dio vida al aventurero en la saga fue el encargado de entregar el Oscar a la Mejor Película, Everything Everywhere All at Once.

El artista vietnamita-estadounidense que en 1984 que interpretó a Tapón, el niño huérfano que era la mano derecha de Indiana Jones en la cinta, fue uno de los que subió al escenario a recibir el premio.

Ke Huy Quan no pudo ocultar la emoción desde que vio aparecer a Harrison Ford en el escenario, pero al escuchar el premio a la película, por la que también ganó un Oscar como Mejor Actor de Reparto, no pudo evitar abrazar y besar a Ford de la alegría.

Medios de prensa alrededor del mundo e internautas en redes sociales han comparado el momento que vivieron ambos en los Oscar con una de las escenas de la película Indiana Jones y el templo de la perdición en la que ambos personajes se abrazan.

El actor vietnamita también emocionó a todos los presentes en la gala con su discurso al recibir la estatuilla de Mejor Actor de Reparto. Ke Huy Quan hizo un recuento de su dura historia, de vivir un año en un campo de refugiados a ser ganador del Oscar, a su juicio el verdadero sueño americano.

Everything Everywhere All at Once (en español Todo a la vez en todas partes) fue la película más ganadora de la 95 edición de los Oscar pues triunfó en siete de las once categorías en las que estaba nominada.

El filme se llevó el galardón en varios de los apartados más importantes: Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz (Michelle Yeoh), Mejor Actriz de Reparto (Jamie Lee Curtis), Mejor Actor de Reparto (Ke Huy Quan), Mejor Guion Original y Mejor Montaje.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.