Locutor Yunior Morales lamenta fallecimiento de su madre: "La dejaron morir"

El locutor cubano Yunior Morales, conocido por su postura contraria al régimen, lamentó la muerte de su madre y las circunstancias en que ocurrió, pues al final de su vida no tuvo la atención que necesitaba.

En una transmisión directa desde su perfil de Facebook, Morales aclaró que su mamá falleció hace más de un año, pero a pesar de ello hay cosas que a él le siguen doliendo, como la falta de interés de los médicos, al punto de que él asegura que la dejaron morir.

Yunior señaló que la anciana vivía con él y tenía varios padecimientos, pero que él la cuidaba mucho. Se enfermó en el peor momento de la pandemia, cuando los hospitales estaban colapsados.

La madrugada en que se enfermó, la llevó al policlínico del municipio Plaza, porque no había cama en ningún hospital. Después de un día casi sin atención y esperando una ambulancia que no llegaba, finalmente pudo trasladarla al Hospital Clínico Quirúrgico 10 de Octubre (La Dependiente), donde la ingresaron en la sala de pacientes con Covid.

Durante los días siguientes, él no pudo volver a verla, salvo en el instante en que la llevaron a la sala de terapia intensiva.

"Lo más doloroso fue ver cuando la bajaron, que estaba con la misma bata de casa que la saqué de aquí, de la casa, no la atendieron casi. ¿Por qué no la cambiaron si yo cada día llevaba una bata de casa? Cada día yo llevaba bata, una mascarilla nueva, le llevaba juguitos y cosas. Casi no me daban información. Estaba con la misma bata de casa y murió con ella", recalcó.

"No la atendieron, no la bañaron, no me la cuidaron, no me la salvaron, ¡Me la dejaron morir! Yo no había dicho nada precisamente porque estaba en shock, porque era muy fuerte para mí", precisó.

El locutor señaló que no hay nadie a quien reclamarle por el fallecimiento de su madre, porque el problema no es de ese hospital, sino de la sociedad cubana que está enferma, de la pérdida de valores, de vergüenza y de sentimientos.

"¡A mi mamá la mataron! Y la doctora que la atendió al final me lo confirmó, porque me dijo: 'No le pusieron el aire suficiente. Me la entregaron sucia'. Yo le dije: 'Sí, con la misma bata de casa'. Eso me va a doler toda la vida", puntualizó.

"Lo que quiero compartir es esto: a mi mamá la mataron, la dejaron morir. No le pusieron los medicamentos necesarios, el oxígeno necesario", agregó.

A pesar del tiempo transcurrido, aún siguen saliendo a la luz las terribles historias vividas por los pacientes de Covid y sus familiares en Cuba, donde tal vez nunca se conozca la cifra real de fallecidos debido a la escasez de oxígeno y de medicinas, así como por la falta de atención en hospitales, policlínicos y centros de aislamiento.