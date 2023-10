Yunior Morales desde EE.UU: "No es mi cumpleaños, volví a nacer"

El locutor cubano Yunior Morales, quien arribó a Estados Unidos a finales de septiembre, continúa celebrando por todo lo alto a territorio estadounidense.

“No es mi cumpleaños. Volví a nacer”, escribió el popular presentador junto a unas imágenes en las que se le ve al parecer en un restaurante mientras le cantan felicidades tanto allegados como personal de establecimiento.

Captura de Facebook/Yunior Morales

"Muchas felicidades en tu nuevo nacimiento aquí, en el país de la libertad", escribió un internauta en el apartado comentarios de la publicación.

A finales de septiembre Yunior Morales dio a conocer que consiguió entrar en EE.UU. tras asistir a su cita para la entrevista de CBP One, en la que las autoridades le otorgaron el parole.

"Parole del bueno con todos los beneficios. A trabajar y salir adelante. Muchos deseos de trabajar en lo que se pueda, pero con mi dignidad sin precio. Agradecido", anunció entonces en Facebook.

Aprochechó para recordar a su madre, fallecida dos años atrás, y expresó que ya podía hacer realidad su deseo de encontrarse con su familia en Estados Unidos.

A principios de agosto se conoció que Yunior -quien fue censurado en los medios oficialistas cubanos desde 2020 por su postura pública- se había ido del país.

En declaraciones al diario independiente 14yMedio, expresó que se sentía como si se hubiera quitado una ropa vieja, como si se hubiera dejado la piel en la isla, "como salir de una prisión".

"Cuando tú logras ya montarte en el avión, y sales y llegas a otro lugar, dices 'ñoooo, salí'. Fíjate que yo tenía falta de aire en mi casa y ya aquí no tengo falta de aire. Me siento mucho mejor, como que me liberé de algo muy feo, horrible", concluyó, sin revelar todavía el lugar donde se encontraba.