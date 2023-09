Locutor Yunior Morales consigue entrar en Estados Unidos: "Con todos los beneficios"

El locutor Yunior Morales consiguió entrar en Estados Unidos tras asistir a su cita para la entrevista de CBP One, en la que las autoridades le otorgaron el parole.

"Parole del bueno con todos los beneficios. A trabajar y salir adelante", anunció en su Facebook.

Yunior recordó en este día a su madre, fallecida dos años atrás, y expresó que ya podía hacer realidad su deseo de encontrarse con su familia en Estados Unidos.

"Muchos deseos de trabajar en lo que se pueda, pero con mi dignidad sin precio. Agradecido", expresó.

Tras saberse definitivamente en tierras de libertad, el exlocutor de la televisión cubana se burló de los CDR con un video en el que parodia la canción de la organización, porque casualmente llegó al país el día en que se celebra su aniversario.

Morales estaba desde hace días en la frontera de Estados Unidos con México.

Tal como confesó la semana pasada en entrevista con Mega TV, ya se había marchado de Tapachula porque ya le había llegado la cita de la entrevista para pedir asilo político.

A principios de agosto se conoció que Yunior, quien fue censurado en los medios oficialistas cubanos desde 2020 por su postura pública, se había ido del país.

En declaraciones al diario independiente 14 y Medio, expresó que se sentía como "si me hubiera quitado una ropa vieja, como si me hubiera dejado la piel allá, como salir de una prisión".

"Cuando tú logras ya montarte en el avión, y sales y llegas a otro lugar, dices 'ñoooo, salí'. Fíjate que yo tenía falta de aire en mi casa y ya aquí no tengo falta de aire. Me siento mucho mejor, como que me liberé de algo muy feo, horrible", agregó, sin revelar aún el lugar donde se encontraba.