Hermano de presunto violador en Artemisa es un alto dirigente del partido en Pinar del Río

El hermano del presunto violador de una joven cubana de 19 años en la provincia Artemisa fue identificado como Leonardo Rivera Mena, exprimer secretario del Partido Comunista (PCC) del municipio pinareño San Juan y Martínez, y actual miembro del Buró provincial del Partido a cargo de la esfera Agroalimentaria en Pinar del Río.

La víspera no solo trascendió la denuncia de la joven sobre la impunidad de que ha gozado su supuesto agresor, Luis Ángel Rivera Mena, sino que el hombre se encuentra en libertad gracias a la intervención de su hermano, un funcionario del régimen cubano.

Activistas cubanas identificaron a los hermanos y denunciaron la complicidad de las autoridades con el tráfico de influencias. Asimismo, lamentaron la indefensión en que el régimen de Cuba mantiene a las víctimas de la violencia machista.

Denuncia de activista Salomé Bacallao. Facebook

En un hilo de Twitter publicado este miércoles, la joven cubana Rosyeilis de Armas Rodríguez aseguró haber sido violada por el rastrero Luis Ángel Rivera Mena el pasado 24 de febrero en la carretera de San Cristobal, provincia Artemisa, y aunque este fue detenido el mismo día, salió en libertad porque tenía "un hermano coronel" que intercedió.

En un mensaje enviado al mandatario Miguel Díaz-Canel la víctima aseguró que ha acudido a todas las instancias exigiendo justicia pero no ha obtenido respuestas, mientras que presa del miedo de salir y encontrarse con su violador ha caído en un grave estado depresivo que la llevó a atentar contra su propia vida.

"He ido a las estaciones de policía, a fiscalía municipal de La Lisa, a fiscalía general, a fiscalía militar, he recorrido toda La Habana en busca de respuestas y no me han dado ninguna", reveló.

Leonardo Rivera Mena fue designado como primer secretario del PCC en el municipio San Juan y Martínez en octubre pasado, luego del paso por ese territorio del huracán Ian.

Sin embargo a poco más de un mes de su nombramiento, el 23 de noviembre, fue destituido y se reincorporó a sus funciones anteriores al frente de la Agricultura local, según un reporte en la emisora Radio Sandino.

Su hermano sería chofer de una rastra Actros 1845, de Mercedes Benz, según las publicaciones en su página de Facebook.