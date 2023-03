Joven cubana exige justicia tras sufrir violación por un rastrero en una carretera de Artemisa

Una joven cubana de 19 años denunció haber sido violada por un rastrero en Artemisa que actualmente se encuentra en libertad "porque tiene un hermano coronel".

En un hilo de Twitter la adolescente, que se identifica como Rosyeilis de Armas Rodríguez, afirmó que ha acudido a todas las instancias exigiendo justicia pero no ha obtenido una respuesta a su caso.

"Acudo a este medio porque ya estoy cansada de que no me den respuestas en ninguna parte, he ido a las estaciones de policía, a fiscalía municipal de La Lisa, a fiscalía general, a fiscalía militar, he recorrido toda La Habana en busca de respuestas y no me han dado ninguna", expresó.

Relató que tiene apenas 19 años y fue violada el pasado 24 de febrero en la carretera de San Cristobal, provincia Artemisa, por un rastrero de nombre Luis Ángel Rivera Mena.

Aunque el hombre fue detenido esa misma tarde, lo dejaron en libertad luego de que su hermano, un coronel, intercediera a su favor.

"Lo único que me respondieron era que estaba "bajo medida", cosa que no entiendo. Cómo me van a decir que un violador está libre por las calles cuando yo que fui su víctima (y quizás no la única) no salgo ni a la esquina por temor a volver a encontrarlo", denunció la joven.

Dice que desde ese día no logra dormir, ni comer, y su vida ha cambiado por completo. Ha llegado, incluso, a atentar contra su vida: "ese hombre me la jodió", dijo.

Expresa que mientras ella está "con miles de traumas psicológicos y miedos él está en su casa tranquilamente".

Señala que el mismo 24 de febrero ella fue sometida a las pruebas en Medicina Legal y tampoco ha recibido el dictamen.

"Solo me dicen que espere, ya me cansé de esperar, me canse de que no se haga justicia en este país, me cansé de que nadie le de soluciones a los problemas", afirmó.

En un mensaje desesperado donde etiqueta al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, Armas Rodríguez exigió justicia, que detengan a su agresor y lo hagan pagar "por haber acabado con mi estabilidad emocional, por haber acabado con mis ganas de vivir".

La joven asegura que ha pasado crisis de depresión que la han llevado a atentar contra su vida, en una isla donde se vive un creciente clima de violencia de género e impunidad.

"Ustedes meten presas a muchas personas diarias por cualquier cosa; por una venta ilegal, por conducir alcoholizados, por una pelea, por miles de cosas, y entonces vienen a decirme que no pueden meter preso a un violador porque su hermanito coronel está haciendo hasta lo imposible por limpiar su nombre", se preguntó.

"Necesito, quiero y exijo justicia", enfatizó.

En febrero pasado un caso similar que involucraba a un trabajador del Ministerio del Interior (Minint) casi fue cerrado con una multa al agresor de apenas 30 pesos cubanos ($0.25 centavos de dólar), pero la víctima presentó una reclamación a la Fiscalía que finalmente aceptó investigar el caso.

Esta semana la plataforma YoSíTeCreo en Cuba publicó 16 demandas de la sociedad civil al Estado para enfrentar la violencia de género, en las que exigen al Gobierno un sistema de prevención integral y responsabilizarse con la problemática que afecta a las mujeres.

Entre estas se incluye un llamado a crear mecanismos para proteger a las mujeres, que muchas veces callan la violencia de género por el grado de indefensión que padecen y la impunidad de que gozan los maltratadores.