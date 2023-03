Maldy sorprende a la "bebesuki" Karol G con una lujosa cadena personalizada: "Te mereces todo"

Karol G hizo vibrar a Puerto Rico con los tres conciertos que ofreció el pasado fin de semana. Tres citas históricas en las que hizo sold out y estuvo acompañada por varios artistas invitados que no se quisieron perder la oportunidad de cantar con ella ante los miles de fans que fueron al Hiram Bithorn.

Uno de los cantantes que se subió con la Bichota al escenario fue Maldy, exintegrante de Plan B, con el que cantó la canción que tienen juntos "Gatúbela", tema que forma parte de Mañana será bonito. Pero antes de poner al Hiram Bithorn a bailar al ritmo de su colaboración, el artista puertorriqueño tuvo un increíble detalle con la colombiana y le regaló una cadena personalizada en muestra de agradecimiento por todo el apoyo que le ha dado.

El reguetonero sorprendió a la intérprete de "Provenza" con una cadena que dice "bebesuki", como él se refiere a ella en la canción que tienen juntos. Un detalle que no se esperaba para nada Karol G que reaccionó con un "Ay no, me morí"

"Te quiero hacer un obsequio, agradecido con el apoyo que me has dado al estar en tu álbum", le dijo Maldy antes de entregarle la joya.

Mientras tanto, Karol G en sus redes sociales no dudó en compartir la felicidad y amor que siente por la acogida que le dio su público en Puerto Rico en estos tres conciertos que ofreció en su capital.

"Cantamos como si no hubiera un mañana o tal vez cantamos así porque sabemos que el mañana siempre va a ser bonito. Puerto Rico tas lucío. Me sentí como en casa como en casa y tanto yo como mi país, Colombia, siempre vamos a estar agradecidos por ese amor tan incondicionales", comentó la artista de 32 años junto a una recopilación de fotos de sus shows.

