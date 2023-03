El Taiger recuerda cuando Karol G lo llamo "El Tigre" en una entrevista

Si hay un momento para El Taiger digno de recordar es ese en el que Karol G lo mencionó en una entrevista hace algunos años.

Aunque la colombiana no dijo bien su nombre artístico pues lo llamó “El Tigre”, no importó mucho pues la chica de Medellín estaba elogiando la colaboración del reguetonero cubano con Cosculluela, J Balvin, Bad Bunny y Bryant Myers, “Coronamos”.

En las imágenes se escucha a la cantante decir que se trata de un temazo y hasta se pone a bailar a ritmo de este.

"Coronamos" se estrenó en 2017 junto a un videoclip que tiene 10 millones de reproducciones en YouTube.

“Yo soy la tranka de tu país Cuba papo”, escribió El Taiger en el post de Instagram en el que incluyó el fragmento de la entrevista a Karol.

Aunque El Taiger no aclaró si su publicación era una especie de indirecta a alguien en particular, no sorprendería, pues en los últimos tiempos ha estado enfrascado en disputas con otros artistas del género urbano entre ellos El Chulo, Al2 El Aldeano, Chocolate Mc y Osmani García.

Hace solo unos días el Rey de Los Reparteros dijo en una directa que la policía lo había citado por una denuncia de El Taiger, y el pasado martes fue detenido y posteriormente puesto en libertad bajo fianza.

Mientras Chocolate entraba y salía de prisión, El Taiger estaba de estreno este miércoles con una colaboración junto a Charles Buddah, “El Tiempo”, que tiene más de 11 mil vistas en YouTube.

