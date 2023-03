Youtuber cubana Hildina continúa incomunicada a más de una semana de su detención

La youtuber y profesora cubana Hilda Núñez Díaz (Hildina) continúa incomunicada a siete días de una detención arbitraria donde la Seguridad del Estado le decomisó su teléfono y otros equipos electrónicos que usaba para hacer sus programas.

"Hildina todavía está sin teléfono u otro medio de comunicación o grabación. Se encuentra en su casa recuperándose de lo sucedido y está muy agradecida con todos por el apoyo que le han dado", afirmó una publicación en su perfil de Facebook.

Explica que "ahora mismo su seguridad y la de su hijo es lo más importante", expresa el post, que remite a sus seguidores a su página https://hildina.com.

La semana pasada la joven fue detenida en medio de un gran operativo donde Policía, el MININT, el DTI y la Seguridad del Estado bloquearon su cuadra en Santiago de Cuba.

También se llevaron su teléfono, su computadora y otros artículos que usa para hacer sus programas a través de YouTube, los cuales se volvieron incómodos al régimen por sus denuncias sobre la crítica realidad del país.

Tras ser liberada dijo que "fue multada y amenazada según ellos 'por tomar las redes sociales para desacreditar al gobierno'".

La nota explicó que "ella no tiene cómo comunicarse porque se quedaron con todos sus dispositivos (celular, laptop, etc.)".

En febrero pasado Hildina, quien es madre de un bebé, también recibió amenazas de la Seguridad del Estado para que suspendiera sus directas.

"Vino el DTI para amenazarme. Me dijo que no podía grabar en La Habana y si lo hacía entonces habría complicaciones en mi vida. Me dijo que lo pensara bien porque yo soy madre de un niño, y que si me cogían grabando o algo...", denunció en esa ocasión en su canal de YouTube.

Explicó que el agente de la Seguridad del Estado sabía todo sobre su vida privada, cuándo había llegado a La Habana, dónde estaba hospedada, a quiénes había visitado en los días recientes y otros detalles de sus movimientos por la ciudad.

Hildina es graduada de Ingeniería Industrial y se presenta como una joven que lucha por hacer cumplir sus sueños.