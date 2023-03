Liberan tras ser multada y amenazada a la youtuber cubana Hildina

La youtuber Hilda Núñez Díaz (Hildina) fue liberada en la tarde de este jueves luego de una detención arbitraria por parte de agentes de la Seguridad del Estado, que la amenazaron para que dejara de publicar sus programas, cada vez más populares en la plataforma de videos.

"Hildina ya se encuentra en su casa, fue multada y amenazada según ellos "por tomar las Redes Sociales para desacreditar al "gobierno" y le hicieron amenazas de todo tipo, cómo ellos bien saben hacer", informó una publicación en su muro de Facebook.

Explica que "ella no tiene cómo comunicarse porque se quedaron con todos sus dispositivos (celular, laptop, etc)".

Post de Hildina. Facebook

Asimismo denuncia que la youtuber se "encuentra muy mal psicológicamente después de todo lo que le hicieron pasar y de ser tratada como una criminal. Gracias a todos los que han compartido lo sucedido con ella. No dejen de hacerlo", afirmó el post.

Esta mañana la Seguridad del Estado detuvo a Hildina y luego realizó un registro en su vivienda en Santiago de Cuba, de donde se llevó su teléfono, su computadora y otros artículos que usa para hacer sus programas.

Según el post, la joven estaba siendo interrogada en el centro de operaciones de Santiago de Cuba, donde reside, luego de un gran operativo a su vivienda que incluyó más de 30 oficiales de la Policía, el Minint, el DTI y la Seguridad del Estado.

En febrero pasado Hildina, quien es madre de un bebé, también recibió amenazas para que no grabe la realidad de la vida cotidiana en las calles del país.

"Vino el DTI para amenazarme. Me dijo que no podía grabar en La Habana y si lo hacía entonces habrían complicaciones en mi vida. Me dijo que lo pensara bien porque yo soy madre de un niño, y que si me cogían grabando o algo...", denunció en esa ocasión a través de su canal de YouTube.