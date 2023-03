Jorge Edwards, persona non grata para Fidel Castro

Jorge Edwards (Santiago de Chile, 1931 - Madrid, 2023) fue el primer intelectual que rompió la luna de miel de la intelectualidad latinoamericana con el régimen castrista, al dejar testimonio de su convulso paso por La Habana como diplomático de Salvador Allende.

Edwards fue el Encargado de negocios designado por el presidente chileno para restablecer relaciones diplomáticas con Cuba; pero su amistad con Heberto Padilla y otros intelectuales siquitrillados encabronó a Fidel Castro, que lo convocó una noche y tuvieron una bronca que puede leerse en su betseller Persona Non Grata, donde describe el terror verde olivo y dibuja al máximo líder y a su entonces jefe de Protocolo, Roberto Meléndez Bach, como totalitarios sin fronteras.

El mérito del libro de Edwards es que puso en blanco y negro lo que muchos intelectuales, incluido Pablo Neruda, pensaban, pero no se atrevían a decir públicamente sobre la revolución cubana, sacudida por el apoyo a la invasión del Pacto de Varsovia a Checoslovaquia y el fracaso de la zafra de los diez millones.

Pero la mayoría de la izquierda, incluida la europea, cerró filas contra el díscolo intelectual, calificando su libro como "el streap-tease moral de un señorito chileno". Algún día habrá que desentrañar el carácter monacal de la izquierda totalitaria del siglo XX y sus apelaciones a la moral, como resorte humano.

Entonces, Edward sufrió en su carnes, el ninguneo editorial y público al que fueron sometidos Gastón Baquero, Guillermo Cabrera Infante, Lino Novás Calvo y otros intelectuales cubanos por su desapego a la revolución cubana; con el agravante que sectores del exilio también la emprendieron contra el escritor chileno.

"La publicación de Persona non grata significó para mí quedar solo, rechazado por los exiliados y los de adentro. Me bloquearon hasta las editoriales que me iban a publicar el libro en Alemania y Francia. Estaba fuera del paraguas de la diplomacia y la familia. Tuve que barajármelas solo", contó Edwards, que solo obtuvo el perdón y reconocimiento tras la caída del comunismo, recibiendo los españoles Premio Nacional de Literatura (1994) y el Cervantes, en 1999.

Además de novelista, con títulos como El peso de la noche o Los convidados de piedra fue un destacado columnista en periódicos de todo el mundo, donde nunca dejó de denunciar las atrocidades castristas ni de solidarizarse con sus víctimas; especialmente con los intelectuales encarcelados y/o exiliados.

Con su libro Adiós poeta ganó el Premio Comillas de Historia (1990); trazando un retrato personal y sorprendente de la figura de Pablo Neruda, del que fue su mejor biógrafo y amigo, sin renunciar a sus discrepancias políticas; incluidas sus divergentes posturas sobre la revolución cubana.