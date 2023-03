Sayuela, la prenda interior que todavía muchas cubanas atesoran

Las transparencias están de moda desde hace décadas y esto hizo que algunas piezas de ropa interior como las sayuelas queden en desuso. Sin embargo, muchas cubanas aún conservan en su armario una de estas prendas vintage.

La página de Facebook Nostalgia Cuba compartió unas imágenes de sayuelas y rememoró cómo estas prendas eran indispensables en el ajuar femenino de las cubanas en las décadas de 1950, 1960 y 1970.

Facebook Nostalgia Cuba

"Hasta finales del siglo pasado encontrabas alguna sayuela perdida en una tienda, claro, incomparables con las originales, pero cumplían su objetivo. Si no me equivoco costaban 50.00 pesos en moneda nacional", dijo una usuaria en Facebook.

"Marcas caras de ropa y vestidos mandados a hacer a una costurera ya venían forrados y no tenías que ponerte la sayuela. Si no era así, tenías que usarlas para que no se transparentara o se pegara la tela a tu piel, especialmente entre las piernas o atrás. Todavía tengo algunas sayuelas en casa", dijo otra persona.

"Se llamaban medios fondos las que eran a la cintura y los más largos, que llevaban tirantes en los hombros, se llamaban refajos. Uno no se ponía un vestido sin esas prendas. Ahora todo es translúcido y se ve hasta donde dice Cirilo", comentó otra usuaria.

¿Qué son las sayuelas?

Las sayuelas o enaguas, como también se les conoce en algunos países de Latinoamérica, son una prenda de ropa interior de mujer. Se solían llevar sobre la ropa interior íntima y bajo las sayas o vestidos. Se producían en diversos colores y distintas medidas, para que la usuaria pudiera elegir la adecuada para cada ocasión.

Estas prendas se elaboran con tejidos como el satén, el poliéster, el nylon, o la seda, porque facilitan que otras telas se deslicen y reducen la fricción al caminar o sentarse. Las sayuelas suelen estar rematadas y decoradas con encaje (puntilla), lo que evita que se desplacen o se enrollen al andar.

¿Para qué se usan las sayuelas?

El uso de las sayuelas era muy extendido en décadas anteriores, cuando las mujeres solían llevar más vestidos y faldas, sin importar el tejido o el largo.

Sirven para evitar las transparencias y que no se marque la ropa interior. Propician que la pieza principal del estilismo se ajuste al cuerpo y cuelgue de un modo armónico, luciendo holgada y aportando comodidad para los movimientos.

También tienen la función de prevenir la irritación de la piel por el roce con telas que podían ser ásperas como la lana o el "laster", que se usó en Cuba bastante, a pesar de ser un tejido caluroso, aunque eso sí, muy resistente.

El uso de las sayuelas o enaguas evitaba el calor, la electricidad estática de algunas telas que se pegan a la piel y protegía las costuras de ropas de lino, o de hilo, que se veían a veces forzadas por el roce con el cuerpo.

¿Por qué las cubanas ya no usan sayuelas?

Todavía muchas cubanas, sobre todo mujeres mayores de 60 años, usan sayuelas y tienen estas piezas vintage en sus armarios, guardadas como verdaderos tesoros. Las prendas más refinadas son de seda y las más comunes son las de poliéster. Todas suelen estar rematadas con encajes finos.

Sin embargo, en las décadas recientes muchas mujeres cubanas han apostado por el uso del pantalón, casi en todo momento, no porque sea una prenda más acorde al clima de la isla, sino porque es más práctico para hacer grandes caminatas y mantenerse en actividad muchas horas.

El uso de las transparencias en la moda ha dejado a un lado la necesidad de “ser recatadas y llevar sayuelas”. Muchas generaciones lo ven como algo anticuado, pero en buena medida esto se debe a que desconocen la utilidad de usar esta prenda íntima y las reglas clásicas del buen vestir en la moda femenina.