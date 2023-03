Lenier Mesa anuncia estreno junto a Yomo, un tema para enamorar

Lenier Mesa sigue sorprendiendo a sus fans y ahora lo ha hecho con el anuncio de un estreno para este fin de semana junto al músico estadounidense-puertorriqueño Yomo.

“Corazón callejero” es el título del tema con el que una vez más el cantante cubano pretender enamorar a sus seguidores para no perder jamás el título de romántico en la música que se ha ganado.

“Mañana se enamoran con `Corazón callejero´”, prometió el artista en su perfil de Instagram.

El intérprete de “Cómo te pago” publicó en esa red social adelantos del videoclip en el que ambos se hacen acompañar por bailarinas de danza española.

Yomo, por su parte, confesó en su Instagram estar "ansioso que escuchen este temazo" y aseguró en una de sus historias que se trata de algo muy lindo, “un junte de lujo”.

“Yo tengo un corazón que no creía en los 14 de febrero / Un corazón bandolero / Yo tengo un corazón callejero (…) Yo tengo un corazón que cruzó la frontera de tu amor / Un corazón que no perdona, que no pide perdón”, dicen algunos de los fragmentos del tema compartidos por los artistas.

Sin dudas los temas románticos de Lenier Mesa están entre los preferidos por sus fans, allí están “1 Millón”, “Hazme Sentir”, “Cómo te extraño” o "Me quedaré contigo" para demostrarlo, no importa si es a ritmo de balada o salsa, si le canta al amor es un éxito seguro.

Recientemente el cantante celebró otro buen momento en su carrera, un disco de platino por otra de sus canciones más populares “Cómo te pago”.

