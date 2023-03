Entrenador Germán Mesa sobre la semifinal del Clásico: "Los que abuchean serán los menos"

El entrenador cubano Germán Mesa, jefe técnico del equipo que participa en el V Clásico Mundial de Béisbol, afirmó que no le preocupa lo que haga el público que vaya a ver este domingo el juego de semifinales, y que quienes abucheen a los peloteros cubanos serán los menos.

"Hasta ahora lo que hemos estado viendo es que hay una gran parte que nos apoya y otra parte que... lo de siempre. Pero eso no nos preocupa. Nos preocupa todo el que venga a apoyar aquí y dar un buen espectáculo, y demostrar el béisbol de Cuba por el mundo, eso es lo que nos interesa ahora en este momento", dijo a la prensa oficialista.

Mesa recalcó que la selección cubana fue a Estados Unidos solamente a jugar pelota, no a otra cosa.

"Nosotros vinimos a jugar pelota y a olvidarnos de todos aquellos que nos critican, que nos van a estar abucheando. Eso no es problema, esos van a ser los menos, porque pienso yo que a este nivel de béisbol la gente viene a ver béisbol, no otra cosa", añadió.

Con Germán coincidió el entrenador de bateo, Orestes Kindelán, quien precisó que la selección jugará tanto para quienes los fans como para quienes no los quieren en Miami.

"Sé que algunos están en contra de nosotros pero tenemos muchos a favor también, y creo que lo vamos a hacer por los dos, por el que esté en contra y por el que esté a favor. Nosotros somos del equipo de béisbol de Cuba", subrayó.

Para el partido, parte del exilio cubano ha convocado a protestas en las afueras del LoanDepot Park, y a llevar carteles en los que se condene la dictadura y se exija la libertad de los presos políticos, como pasó en 2021 en el Preolímpico de las Américas, que se jugó en West Palm Beach.

El gobernante Miguel Díaz-Canel acusó a los cubanos de Miami de politizar el partido entre la selección cubana y la de Estados Unidos.

"La vulgaridad, la indecencia y el odio son usados para politizar un genuino encuentro deportivo. Ya el Team Asere ganó, ya Cuba venció", afirmó en su cuenta de Twitter.

Díaz-Canel estaba haciendo alusión a la protesta de emigrados cubanos el sábado en el restaurante Versailles de la calle Ocho, en la que la organización Vigilia Mambisa llamó a aplastar bates y pelotas.

Por su parte, las declaraciones de Germán Mesa y Orestes Quindelán están en la misma línea de los peloteros que días atrás, a su llegada a Estados Unidos, aseguraron que no les preocupa la reacción del público y que su único interés es el deporte.

"El exilio cubano no me da ninguna presión, son personas que van a estar ahí como va a estar todo el público. Para mí el exilio no es ningún problema", dijo Luis Robert, jardinero central de los Chicago White Sox en las Grandes Ligas.

También el ligamayorista cubano Yoán Moncada dijo no tener nada que ver con la consigna "Patria y Vida", ante la interrogante de un periodista de Martí Noticias sobre si él también decía "Patria y Vida".

"Yo no te puedo responder a esa pregunta, caballo. Yo soy pelotero, no tengo nada que ver con eso”, comentó algo contrariado el tercera base de los Medias Blancas de Chicago.