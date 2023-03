Triplista Yoandri Betanzos, feliz y realizado como entrenador en India

Dos veces subcampeón mundial al aire libre, tres medallas en citas del orbe indoor, triple medallista panamericano, un cuarto lugar olímpico y dos veces ganador de la final del circuito Grand Prix marcan el historial deportivo de un excelente representante de la escuela cubana del triple salto: el avileño Yoandri Betanzos, quien hoy accedió gustoso a nuestro intercambio.

Cuando lo conocí apenas era un adolescente, delgado, con grandes ojos risueños y un tanto asustados. Hoy, a sus 41 años, “el Beta” se encuentra en la India transmitiendo sus muchos conocimientos.

¿Cómo te va? Háblame de tus muchachos.

Aquí en India tengo 13 alumnos: cuatro de salto de altura, cuatro de longitud y cinco de triple; de los 13, juveniles son tres y chicas, tres también. Hasta ahora he sido testigo de progresos increíbles; por ejemplo, Jeswin Aldrin marcó ocho metros 42 centímetros récord nacional, en largo, mientras en el triple, Praveen Chithravel ostenta un 17, 17.

Todos han mejorado pero esos son los que marcan la vanguardia. Te digo que ellos no rebasaban las barreras de los 8 y 17 metros, respectivamente, cuando empezaron a entrenar conmigo.

¡Me va de lo mejor! Gracias a Dios estoy con mi familia que es un eslabón fundamental para poder trabajar con menos preocupación, y te digo menos porque en Cuba está mi mama, mi papá, mi hermano pero aquí estamos luchando para que estén un poquito mejor.

Estoy junto a mi hija Sandy Loreyn de seis años y mi esposa Yania Aguirre, quien es bronce en el Campeonato Mundial de Taekwondo efectuado en Puebla, México 2013.

Triplista cubano Yoandri Betanzos

¿Te sientes tan bien como entrenador como atleta?

Me va muy bien, sobre todo porque puedo trabajar sin presión y hacer el entrenamiento que yo quiero. Nadie me cuestiona por qué hago esto ni porque hago aquello, me dejan trabajar y al final si sale mal claro te llaman a contar, pero si todo sale bien, no hay problema. Eres responsable de lo que haces.

Y como te dije, tengo excelentes alumnos, todos son medallistas nacionales y además de Jeswin Aldrin y Praveen Chithravel tengo al subcampeón mundial juvenil de triple Selva Prabhu, quien en junio comienza a competir internacionalmente. Espero mejore sustancialmente sus 16,15. Tienen calidad, les hacía falta una mano que guiara.

Así que sí, me siento tan bien como cuando era atleta porque, si bien no soy medallista olímpico o campeón mundial, me siento satisfecho con mi trayectoria deportiva.

Triplista cubano Yoandri Betanzos

Aún me pregunto y siempre indagué sobre el tema de por qué Yoandri Betanzos no era sumado a la nómina de entrenadores de la selección nacional de atletismo.

Eso mismo me preguntaba yo hasta que me cansé de ser un segundón. Y ahora no sabes cómo me alegro.

A mí de joven nunca me pasó por la cabeza emigrar; ahora que dejé atrás la juventud estoy buscando mi futuro fuera del país, donde nunca me dieron una oportunidad. Desde 2015 estuve como asistente, veía cómo llegaban otros compañeros y en un año eran ascendidos a la selección nacional… ¿y yo qué? Me cansé.

Yandro Quintana, el campeón olímpico de lucha libre, quien entrena aquí en India, me avisó de que buscaban un entrenador del área de saltos y aquí estoy, feliz, realizado, dispuesto a ubicar a mis alumnos en los podios del universo.

Así que ni esto tengo que agradecer al INDER ni a mi país aunque es cierto que soy fruto de la Escuela Cubana del triple y tengo muchos conocimientos adquiridos por ahí, pero también me he superado y estoy en constante contacto con lo más avanzado de la técnica.

Triplista cubano Yoandri Betanzos

¿Cuáles son tus propósitos, cómo ve el futuro el actual recordista centroamericano?

Mi sueño es ser reconocido internacionalmente como entrenador; quiero estar entre los mejores del mundo. Imagino que todos quieren lo mismo pero le pongo mucho empeño a lo que hago y con tremenda modestia se me da muy bien.

Ahora mismo tengo posibilidades reales de ver a mis discípulos en podios olímpicos y mundiales; tengo unos atletas magníficos que me siguen y confían en mi 120% y seguro que no los voy a defraudar.

Triplista cubano Yoandri Betanzos

¿En India cuentas con lo necesario para hacer un buen entrenamiento?

Aquí en India tenemos todas las condiciones para desarrollar un saltador; es perfecto.

Hijo de boxeador y velocista, el triple fue tu destino definitivo. ¿Profesores, entrenadores que recuerdas con más cariño?

Tengo que agradecer a muchos; primero a Dios, después a mis padres; después a mi primer entrenador Rafael Álvarez alias Papalote y a Osmany García que fue el que me enseñó todo lo que sé. No olvido a Ricardo Ponce, quien me guió desde los 16 años; ha sido un padre y hoy nos une una linda amistad.

¿Tantas veces segundo, te sentías mal por no coger el oro o bien porque te mantenías en la cima?

Julita ¡tú sabes lo competitivo que soy!... Desde niño esa era mi característica. Cuando llegué a la ESPA Nacional estaban Aliácer Urrutia, Michel Calvo, entre otros, y yo lloraba porque me ganaban. Recuerdo a Richard Mestre, mayor que yo dos años, a quien según Ponce no podía ganarle porque yo era el recién llegado; pues bien, en un tope de 14 metros 96 centímetros, que era mi marca, salté 16,07. ¿Qué te parece?

Imagínate tú, ya de adulto, cómo me sentía cuando al final de la competencia me quedaba en plata porque venía uno y en su último salto me ganaba: me sentía tan mal.

Estuve en varias competencias que tuviste el oro en el bolsillo y se te escapó, como en Qatar. ¿Qué se experimenta?

En ese Mundial de Doha me sentí muy mal porque realmente con la marca que hice en los últimos cinco mundiales era medalla de oro y viste cómo fue la cosa. Increíble. Con mis 17,69 parecía invencible y se apareció el francés Teddy Tamgho con récord del orbe, 17,90.

En Doha experimenté una sensación contradictoria pues me sentí decepcionado por no ganar el cetro pero feliz por subir al podio pues aunque han pasado 13 años debes recordar que la comisión nacional no quería llevarme aunque me lo gané. Creo que hasta les dolió mi medalla, fíjate que fuiste tú la primera en felicitarme y todavía estoy esperando el saludo de Esteban Brice, el entonces comisionado.

Situación del atletismo cubano actual. Tantas estrellas, sobre todo, triplistas, que representan otras banderas.

La situación del atletismo cubano está crítica a pesar de que la pandemia paralizó el mundo y Cuba fue el país que más tiempo estuvo detenido pero a pesar de eso te voy a decir algo: me duele que en el triple salto ahora mismo contemos con sólo dos saltadores.

Lo estuvieron destruyendo poquito a poquito. De la última camada de triplistas queda Lazarito Martínez y Christian Atanay Nápoles, que regresó. Se han ido todos y no te hablo de Pedro Pablo Pichardo, actual campeón olímpico por Portugal, sino de otros como Jordan y Andy Díaz, quienes compiten por España e Italia y Alexis Copello que lo hace por Azerbaiyán.

Fortalecieron el área de lanzamientos y el salto de longitud en detrimento del triple ¿por qué? A eso súmale la situación del país, lo difícil que está. La actual generación, talentosa, mira el futuro con optimismo y parte de ella, lo hace en otros horizontes; el pensamiento de los jóvenes no es el de antes.

Mejores triplistas cubanos y extranjeros de toda la historia?

¿Para mí los mejores triplistas de todos los tiempos, sin guiarme por marcas, son el estadounidense Christian Taylor, Pedro Pablo Pichardo y el británico Jonathan Edwards; después hay muchos muy parejos.

También contradictorio resulta ver en un podio a tres cubanos y que ninguno represente a Cuba; más que contradictorio, triste. Es una realidad producto de la caótica situación que vive el deporte, fiel imagen de lo que acontece en el país.