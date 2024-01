Muere legendario entrenador de fútbol cubano Orlando "El Niño" Forcade

El legendario entrenador de fútbol cubano Orlando "El Niño" Forcade, quien dedicó toda su vida a formar deportistas en la base, sobre todo niños, murió en La Habana a los 86 años.

Según la revista especializada Play-Off, Forcade falleció el viernes por la noche poco después de conversar con Dayron Reyes, "El Messi cubano", uno de sus antiguos pupilos que ahora juega en el Inter Miami CF II.

Captura de Facebook / Dairon Reyes Ruedas

"Cuando finalizaba la comunicación (...), dejó de latir el corazón de 'El Niño', como era conocido. En sus más de 60 años dedicado a este deporte se convirtió en el 'padre' de muchos futbolistas de la Isla", precisa la información.

Durante décadas, el mítico preparador ayudó a formar a muchos jugadores de la capital que luego llegaron a la selección nacional, para lo cual echaba mano incluso de sus propios recursos y salario.

Por varios años, dado que su salario no era muy alto, simultaneó distintos trabajos para tener más ingresos "para que mis niños pudieran desarrollarse", contó en una entrevista en 2022.

Fue uno de los fundadores del estadio Eladio Cid, además de entrenador de los equipos de La Habana en las diversas categorías.

Además, como educador transformó la conducta de niños y jóvenes provenientes de barrios marginales y a través del deporte los encaminó y los ayudó a convertirse en buenas personas.

"Los niños, además de competir, tienen que divertirse, pero como profesor no es suficiente enseñarles sobre el fútbol, sino también de valores y de la vida. Un futbolista debe ser disciplinado y mantener una buena conducta", declaró a Play-Off.

Tras conocer la noticia de su muerte, algunos de sus antiguos alumnos le dedicaron palabras de despedida.

"Ahora mismo me siento muy mal, era mi todo, mi fuerza. Fui la última persona en verlo, me escuchó a mí por última vez y luego, a los minutos, falleció. Pareciera como si me estuviera esperando para despedirse. No sé si algún día tendré para agradecerle por todo lo que me enseñó", dijo Dayron Reyes.

"Forcade es mi Dios, me encaminó en la vida", recordó Onay Martínez. "Yo no escuchaba a nadie y era muy impulsivo, pero cuando hablaba El Niño tenía que hacer silencio y lo escuchaba. Le guardo un respeto enorme a ese señor. Él era muy sacrificado y ponía de sus recursos para que pudiéramos entrenar. A mí me enseñó a coser balones y zapatos, marcó la diferencia".

Por su parte, Yasdel Gonzáles Drake expresó que si hoy es Licenciado en Cultura Física es gracias a Forcade.

"Si hoy no estoy preso o muerto se lo debo a él. Muchos jóvenes de los repartos Vieja Linda, Patricio Lubumba y otros, solo pensábamos en la guapería y él nos hizo enfocarnos en el fútbol y nos sacó de ese ambiente. Otra anécdota era en el juego: todos los equipos tenían muchos recursos y jugaban con trajes lindos. Nosotros éramos de barrios humilde y el traje no era de los mejores, le decíamos la remolacha por lo feo que estaba. Recuerdo que nos decía: 'lo más importante es jugar con amor y demostrar en la cancha'", subrayó.