Limay Blanco entrega casa a madre con tres niños que vivían en precarias condiciones

Limay Blanco anunció que pudo comprar una casa para la madre cubana que vivía junto sus tres hijos en condiciones infrahumanas, gracias a que una persona desde EE.UU. donó 7 mil dólares para adquirir la vivienda, la número 19 que el humorista entrega a familias que viven en situación precaria.

Limay, que hace poco más de un semana quedó muy impactado por la situación en que vivía la madre junto a sus hijos, corriendo el peligro de caer por un hueco que tenían en el suelo, había llegado a plantearse incluso a destinar el dinero resultante de su gira como humorista a comprarle una vivienda a esa familia.

"Yo no tengo ni palabras para agradecerle lo que usted ha hecho por nosotros, por mis hijos. Yo esto no me lo esperaba, le estoy diciendo esto con el corazón en la mano", dijo entre lágrimas la cubana en un mensaje al benefactor anónimo que desde Estados Unidos los ayudó a cumplir el sueño de tener una casita.

Limay solo pidió a los niños que estudien y a la madre que busque cuanto antes un trabajo que le permita empezar a dar pasos para amueblar la vivienda, localizada en el municipio Mantilla, en el habanero municipio Arroyo Naranjo, que está vacía.

No obstante, Limay precisó en Facebook que quien quiera ayudar en ese sentido puede escribirle por WhatsApp al 5 2732624.

En una transmisión anterior el humorista explicó que había acudido al llamado de la familia porque una de las niñas lo llamó por teléfono para entregarle unas donaciones. Sin embargo, cuando llegó al lugar los propios vecinos le avisaron que la situación era delicada.

"Una de las niñas tiene leucemia, muertos de flacos todos. Viven en una casa donde tienen un tablón en el suelo porque hay un hueco", dijo entonces el humorista.

En una transmisión posterior a la visita, Limay dijo que él no podía tener el dinero que ganó en su gira viendo cómo vivía esa familia, y que por eso había tomado la decisión de destinarlo a comprarles una vivienda.

No obstante, gracias a la intervención de un donante, no fue necesario que se desprendiera de sus ahorros y puede seguir adelante con su proyecto.

Limay, cuya labor humanitaria en los últimos años ha despertado admiración en miles de cubanos, ha anunciado varias veces que quiere comprar el terreno anexo a su casa para construir una iglesia, un almacén para medicamentos y continuar dándole forma a su ministerio "Cristo cambia vidas”, que ha mejorado las condiciones de muchos cubanos.

Como parte de su proyecto solidario, el humorista se ha propuesto entregar un total de cien casas a familias que tengan graves problemas de vivienda.

Su labor humanitaria cada vez suma más esfuerzos de personas cuyos donativos se destinan para ayudar a familias que carecen de las condiciones más elementales para vivir.