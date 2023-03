Dayron García, el joven detrás de la foto viral en juego de pelota de Cuba en Miami

Dayron García Gutiérrez es el nombre del joven que usó en el juego de pelota entre Cuba y EE.UU. un pulóver que en la espalda tenía impresa la frase “Soy libre, mamá, pero te extraño”.

En pocas horas la emotiva imagen se viralizó en redes sociales como expresión de un sentimiento que comparten miles de cubanos emigrados.

“La idea se me ocurrió de pronto. Eran casi las tres de la tarde y todavía yo no sabía dónde ni cómo imprimirle esa frase a mi camiseta, pero para mí era muy importante mostrarle a mi madre todo lo que la quiero”, explicó en declaraciones a CubitaNow el joven, quien asegura que desde que su mamá vio la foto no para de llorar.

En Instagram un montaje de fotos junto a su madre hecho por Dayron hace poco más de una semana evidencia el gran amor y nostalgia que siente por su madre.

"¡Qué bello, mi amor! Te he dado todo el amor del mundo y te lo daré toda la vida. Te amo demasiado, yo soy tu viejita y tú eres el amor de mi vida. Que Dios te bendiga siempre y que Dios me dé salud para amarte y apoyarte todos los días. Te ama mucho, tu viejita linda", escribió la madre del joven en el apartado comentarios a la publicación.

"Estoy muy feliz de que se sintieran identificados conmigo, y les doy gracias por transmitir ese mensaje, no sólo a ella sino a los miles de madres cubanas que están en la misma situación que la mía", dijo el joven de 24 años acerca del alcance que ha tenido la foto.

La parte delantera de la prenda tenía escrita la frase "Patria y Vida", simbolizando la otra cara de la misma moneda.

Natural del municipio La Lisa, en La Habana, Dayron tiene 24 años y hace apenas diez meses que arribó a Miami después de culminar la peligrosa ruta por países de Centroamérica, según precisó el citado medio.

Seis palabras bastaron a Dayron García, que trabaja para una empresa de jardinería y en las noches estudia inglés, para conmocionar a otros miles que, como él, extrañan mucho a los familiares que dejaron en Cuba.