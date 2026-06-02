«Cocinando con carbón»: cubano deportado sobrevive la crisis en la isla

Un cubano deportado desde Estados Unidos muestra su regreso forzado a la isla en un breve video publicado desde el perfil de Facebook de su madre, Marlendys Sardiña Silva, donde aparece cocinando con carbón a la hora del almuerzo como parte de su nueva cotidianidad.

«Oigan señores, otro videíto más sobreviviendo en Cuba a la deportación de los Estados Unidos. Hora de almuerzo, hora de almuerzo cocinando con carbón aquí», dice el joven en la grabación de 26 segundos.

Explica que publica desde las redes de su mamá «porque aún no tengo teléfono», una frase que resume la precariedad material con la que regresan muchos deportados cubanos.

El video condensa en un solo plano la doble crisis que enfrentan quienes son devueltos a la isla: la del deportado que llega sin nada y la del país al que llega, que tampoco tiene nada que ofrecerle.

Los comentarios de otros cubanos reflejan esa misma realidad. «Carbón, eres afortunado. Hay miles que ni carbón pueden comprar porque vale como si fuera oro», escribió una usuaria.

Otra añadió: «Estás bien todavía, yo estoy cocinando con leña». Y una tercera intentó consolar al joven con una perspectiva diferente: «No tienes teléfono, pero tienes lo más grande: a tu mamita. ¿Qué más quieres? Ya tendrás, es solo cuestión de tiempo».

No todos los mensajes fueron de apoyo. Algunos usuarios le recordaron el contexto político: «Dale las gracias a los cubanos que votaron por Trump», escribió uno.

Otro señaló: «El mismo que te deportó es el culpable de todo lo que está viviendo el pueblo cubano».

Las deportaciones de cubanos desde Estados Unidos se han intensificado desde el regreso de Donald Trump a la presidencia. Solo entre enero y mayo de 2026 fueron deportados 612 cubanos a la isla en 18 operaciones aéreas.

El primer vuelo del año, el 9 de febrero, trasladó a 170 personas, incluyendo cubanos con antecedentes penales que el régimen no había aceptado en décadas.

El régimen cubano aceptó por primera vez recibir deportados con historial delictivo en el marco de un acuerdo migratorio bilateral con Washington.

Paralelamente, miles de cubanos fueron deportados a México en lugar de a Cuba, quedando en un limbo legal sin documentos ni recursos, según documentó Human Rights Watch.

Los que regresan a la isla lo hacen a un país en crisis profunda: apagones de hasta 24 horas diarias, escasez de combustible y alimentos, y una economía devastada.

Algunos deportados han denunciado además ser interrogados y amenazados por la Seguridad del Estado a su llegada. Yoelsi Linares Reyes, deportado el 9 de febrero, denunció haber sido torturado en Villa Marista y amenazado con 30 años de prisión.

Otros cubanos que han vivido el mismo proceso relataron su calvario tras la deportación, describiendo un regreso marcado por la humillación y la incertidumbre.

«Es muy triste. Bendiciones y que puedas salir otra vez», resumió una usuaria en los comentarios del video, expresando lo que muchos cubanos sienten ante una historia que se repite cada vez con más frecuencia.