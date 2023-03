Karol G: "Le tengo más miedo al matrimonio que a la muerte"

Karol G -cuyo nombre real es Carolina Giraldo Navarro- está atravesando un gran momento a nivel personal y profesional por el éxito que está cosechando con Mañana Será Bonito, un álbum en el que canta a una etapa de su vida: desde su ruptura con Anuel AA hasta su actual situación.

Y precisamente sobre su visión del amor y el desamor se sinceró en una entrevista que concedió a El País Semanal en su paso por España.

La cantante colombiana no ha tenido problema en abrir su corazón para hablar de lo mucho que sufrió tras su ruptura amorosa. Una relación que terminó a principios de 2021 y con planes rotos de pasar por el altar. "Llegué a un punto donde no quería nada. Un amor te puede hacer sentir la persona más feliz del mundo, pero un desamor en serio te puede destruir la vida", explicó la intérprete de "Provenza".

"Si uno no tiene la fuerza interna suficiente, un desamor te puede confundir a tal punto que se te desmorone la carrera, la personalidad, la autoestima. A mí me pasó eso", reflexionó la Bichota, que reconoce que tras el lanzamiento de su anterior álbum KG0516 sentía que no le gustaba lo que hacía, ni lo que veía físicamente. "Estaba vulnerable y los ataques cibernéticos de la gente se volvían más duros. Todo me afectaba demasiado", confiesa.

Es por esta razón por la que para ella significa tanto que otras personas puedan sanar y sentirse identificadas con su música.

Opino que también le tengo más miedo al matrimonio que a la muerte

"La ruptura me hizo darme cuenta de que por dentro estaba completamente desestabilizada y de mi nivel de dependencia. Al terminarse la relación, sentí que ya no podía hacer nada y estuve un montón de tiempo devaluándome. Creía que todas las cosas que me estaban pasando en mi carrera no me las merecía", dijo Karol G, que al igual que su colega y compatriota Shakira, le tiene más miedo al matrimonio que a la muerte.

Pero como ella misma narra en su nuevo álbum, después de la tormenta llegó la calma y actualmente se encuentra feliz, plena y disfrutando de todos sus éxitos.

A la artista de 32 años se la relaciona con el cantante Feid. Sin querer confirmar o desmentir si está enamorada o no, confesó que está viviendo un momento muy especial.

