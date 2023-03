Karol G hace historia con "Mañana será bonito": Primera mujer con un álbum en español en lo más alto de Billboard

Ahora sí es una realidad: Mañana será bonito acaba de hacer historia al debutar número uno en la lista Billboard 200. El logro convierte a Karol G en la primera mujer en conseguir llegar a la cima de esta lista con un álbum totalmente en español en Estados Unidos, un auténtico hito en la historia de la música latina y para las mujeres de la industria.

La cantante colombiana de 32 años estrenó su cuarto álbum de estudio el pasado 24 de febrero, un disco que cuenta con 17 canciones y algunas de ellas son colaboraciones con artistas de la talla de Shakira, Quevedo y Romeo Santos.

Desde el primer momento, la acogida del público a este trabajo fue abrumadora. Solo hay que echar un vistazo a los datos de la canción "TQG", que está posicionada en lo más alto de la lista de Spotify Global y suma más de 158 millones de reproducciones en Youtube en tan solo 10 días. Este y el resto de temas que conforman el disco están triunfando en las plataformas digitales, otorgándole este gran logro a la Bichota, que llevaba días emocionada con la idea de llegar al top de Billboard 200. ¡Un sueño cumplido más para ella!

Antes de Mañana será bonito, solo dos álbumes en español habían liderado esta lista: Un Verano Sin Ti y El Último Tour del Mundo, ambos de Bad Bunny. Además, hasta ahora solo dos álbumes de mujeres cantados mayormente en lengua no inglesa habían alcanzado el primer lugar de Billboard 200.

Uno de ellos fue Dreaming of You, el álbum póstumo de Selena Quintanilla (que incluía seis temas en español, cinco en inglés y dos duetos bilingües), que lo logró en 1995, y el disco homónimo en francés de The Singing Nun en 1963. Ahora, Karol G se suma a esta lista con su Mañana será bonito.

La lista Billboard 200 clasifica los álbumes más populares de la semana, siendo liderada esta semana por Karol G con su cuarto álbum. Antes de Mañana será bonito, la artista presentó KG0516 (2021), Ocean (2019) y Unstoppable (2017).

¡Enhorabuena, Bichota!

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.