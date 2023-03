Continúa acoso de hombre con esquizofrenia a su exesposa en La Habana

Activistas cubanas denunciaron que el acoso de un hombre con esquizofrenia a su exesposa en La Habana ha continuado en las últimas semanas a pesar de numerosas denuncias y del pedido de auxilio de la víctima.

La plataforma feminista "YoSíTeCreo en Cuba" afirmó en Twitter que desde el lunes 20 de marzo el exesposo de la cubana Marlen Rodríguez Gual regresó a acosarla frente a su casa, luego de que había sido detenido el 4 de marzo y supuestamente llevado a atención psiquiátrica por un diagnóstico de esquizofrenia descompensada.

Esa detención ocurrió un día después de que Rodríguez Gual denunciara en redes sociales [el pasado 3 de marzo] que permanecía encerrada en su casa desde hacía varios meses y temía ser víctima de un feminicidio.

La plataforma de apoyo a las mujeres en riesgo de violencia pidió a las autoridades a cumplir el protocolo establecido en estos casos para "prevenir un feminicidio" y "encontrar asistencia para una persona con discapacidad mental".

"Urge que las autoridades implicadas cumplan el protocolo establecido para estos casos, que consiste en: Detención por parte de la PNR, revisión de conducta delictiva y condición de salud mental", explicó "YoSíTeCreo en Cuba".

Además, dijo que el tribunal dictamina el traslado del hombre a Medicina Legal para una evaluación a fin de validar su remisión al hospital psiquiátrico.

"Depende de ello la vida de Marlen y su hijo y la seguridad del resto de ese barrio en Luyanó, Municipio 10 de Octubre, La Habana. Y resulta penosa la desprotección en que se encuentra este hombre enfermo, al que se le violan sus derechos de acceder a los servicios de salud", subraya la plataforma.

El pasado 3 de octubre la mujer denunció que ella y su hijo están en riesgo por la inacción de las instituciones de La Habana a las que ha acudido en busca de alguna solución, pues es acosada constantemente por el padre del niño, un hombre llamado Leonardo Prada Espinosa y que desde hace años debutó con una enfermedad mental.

"Ya no sé a quién más dirigirme a pedir ayuda. Me siento impotente ante tanta indiferencia e indolencia por parte de TODOS los órganos del gobierno al cual me he dirigido y al Servicio de Atención Médica de Urgencia. Estoy corriendo riesgo de ser víctima de feminicidio", señaló.

La mujer denuncia que el sujeto mata animales domésticos para su ingestión, come animales en estado de descomposición, es portador de armas blancas y pasa el día parado frente a la vivienda donde ella reside con su hijo.

Al día siguiente el hombre fue recogido por las autoridades pero se encuentra nuevamente en la calle.

Esto ocurre, además, en el contexto actual de grave carencia de medicamentos para pacientes de psiquiatría, los cuales se han visto afectados por las continuas suspensiones de sus tratamientos.

En lo que va de año al menos 16 mujeres han sido asesinadas en Cuba por feminicidas, sin que el gobierno tome acciones urgentes para detener este fenómeno.