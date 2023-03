Luis Silva celebra el cumpleaños de su hija, "la princesa de la casa"

Pilar, la hija menor de Luis Silva y su esposa Yari Martínez está de cumpleaños este 23 de marzo, una fecha que su papá no pasó por alto.

En su perfil de Instagram el popular humorista cubano publicó varias fotos de la familia y una felicitación especial para su niña.

“Doce años cumple ya, la princesa de la casa”, escribió el intérprete de Pánfilo junto a las instantáneas en las que se puede ver que Pilar ha crecido muchísimo.

En los comentarios varios amigos del actor, familiares y seguidores en esa red social se sumaron a las felicitaciones.

Uno de los colegas de Luis Silva en Vivir del Cuento, Marlon Pijúan le deseó un “feliz cumple a la princesa de la familia, Pili”, como cariñosamente le llaman.

Captura Instagram / Luis Silva

La también actriz Yari Martínez le dejó unas palabras cargadas de mucho cariño, complicidad y deseos de que siga siendo la pequeña de todos: “Mi pili piletona ya no crezcas más y no me robes las poses de las fotos. Te adoro. Feliz cumple y que Dios siempre te bendiga”.

Luis Silva suele publicar en sus redes mensajes de felicitación para sus hijos y su pareja en cada cumpleaños.

En 2021 el cumpleaños de Pilar coincidió con la pandemia del coronavirus y aunque tuvieron que festejar la fecha en casa y sin invitados no dejaron pasar la oportunidad de divertirse juntos.

El pasado septiembre el hijo mayor de la pareja, Luis Silva Jr., celebró sus 19 y su padre aseguró que aunque ya es todo un hombre para ellos sigue siendo el niño de la casa.

No caben dudas de que para Silva no hay nada como la familia.

