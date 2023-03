Cubano denuncia ineficiencias en servicios de hemodiálisis

Roberto Borges Leal, residente en Camagüey y paciente con insuficiencia renal crónica, denunció ineficiencias en el servicio de hemodiálisis del hospital de esa ciudad, provocando que estuviera días sin recibir el tratamiento.

"Dicen que no hay dializadores, ni ramas para el tratamiento, tan importante que es para la vida", escribió el hombre en un grupo de Facebook.

Captura de pantalla de Facebook

Eximió al personal médico y sanitario del hospital, que no cuentan con los recursos necesarios para trabajar, y responsabilizó al gobierno por no garantizar una atención adecuada a los pacientes.

"A ellos se les ve la preocupación de este problema que no hay conque hacer hemodiálisis. Ya hay muchos pacientes que no pueden más, recordamos que muchos de ellos no orinan, ni pueden comer como una persona sana", agregó.

Borges Leal lamentó que esta crisis la padecen desde hace semanas y cada vez que va al hospital, generalmente los miércoles y jueves, se encuentra con la noticia de que no pueden atenderlo.

Captura de pantalla de Facebook

En otro post, el cubano informó que tras su denuncia lograron hacerle dos hemodiálisis, por lo que su vida ya no corre peligro, pero advirtió que este tipo de situación es grave para personas como él.

"Sabemos la situación del país, pero tienen que entender que nosotros vivimos de las hemodialisis, que esto no es un turno médico, es un tratamiento de suma importancia", resaltó.

La crisis general que sufren los cubanos en casi todos los sectores se agudiza cada día y a la falta de electricidad, comida o agua potable se suma la escasez de medicinas, los pésimos servicios públicos y la desidia institucional.

Las autoridades cubanas adquirieron en mayo del pasado año 332 equipos de hemodiálisis a través de un crédito francés, los cuales serían instalados en diferentes centros de salud del país.

Asimismo, el gobierno pretende potenciar el turismo de salud vendiendo servicios de este tipo a turistas que lleguen a La Habana y Varadero.