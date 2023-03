Reportan baja asistencia a colegios electorales durante votaciones en Cuba

Foto © Instagram/Cuba dice No a la Dictadura

Organizaciones de la sociedad civil y observadores independientes reportan una baja asistencias a los colegios electorales durante la jornada de votaciones de este domingo, según información compartida en redes.

Los perfiles en redes de la campaña “Cuba dice No a la dictadura” desde que abrieron los colegios electorales a las 7:00 a.m. de este domingo reportan baja participación en colegios electorales de La Habana, Santiago de Cuba, Sancti Spíritus, Artemisa, entre otras provincias.

“En el colegio electoral No. 2, circunscripción 42, del consejo popular Cruz Verde, municipio El Cotorro, en donde están inscritos 649 electores y donde se ‘ratifican’ a los candidatos Álvaro López Miera, ministro de las FAR, y Reinier Guillén Otero, director general de Antillana de Acero, a las 8:00 a.m., una hora después de la apertura del colegio, se reportaba una participación de 16 votantes, la mayoría personas de la tercera edad, lo que significa un 2.4% de participación en este colegio, a esta hora”, refiere el perfil de Facebook de la referida campaña de agrupaciones políticas y organizaciones de la sociedad civil cubana.

En Instagram también informan que en “el colegio electoral número 1, zona 20 del municipio Habana del Este, a las 12:06 p.m. habían asistido a votar 116 personas, de 523 electores inscritos, lo que significa un 22% de partición en el corte del mediodía. Las candidatas nominadas para ser ratificadas son: Ania Lastres Morera, presidenta ejecutiva Grupo de Administración Empresarial (GAE) Y Judith Legón Mocada, asesora del CAM”.

En esa misma red, la campaña refiere que “en el colegio electoral 1, circunscripción 50 del Consejo Popular La Purísima, en Trinidad, se reportaron a la 1:30 p.m., 180 votantes, de 700 electores inscritos. Lo que significa un 25.71% de participación a esa hora, en este colegio”.

También comparten que “en el colegio número 3, Círculo Infantil Magdalena Peñarredonda, de la circunscripción 26, Consejo Popular Toledo de Artemisa, se reportaron 12 votantes en la primera hora de apertura. A partir de las 9 a.m. y hasta las 10:30 a.m. se observó un ligero incremento en la participación, la mayoría personas de más de 60 años”.

En Twitter la referida campaña expone con varias imágenes que “los colegios electorales amanecen vacíos a la hora de mayor afluencia” en Santiago de Cuba y que en algunos no se registraba participación como en los colegios electorales 1 y 2 del Consejo Popular Los Maceo.

Además de la baja asistencia, en esta jornada organizaciones de la sociedad civil independiente denunciaron desde Cuba que activistas y observadores independientes fueron detenidos, sitiados y amenazados este viernes por la Seguridad del Estado.

Observadores de Derechos Electorales (ODE), Comisión Cubana de Defensa Electoral (COCUDE) y Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales (COPE) comunicaron de los incidentes, a pocas horas de comenzar el proceso electoral donde se ratificarán a los diputados de la unipartidista Asamblea Nacional del Poder Popular.

"Las autoridades perseveran en la violación de los derechos constitucionales de los cubanos, fundamentalmente de aquellos y aquellas que han seguido todo el proceso electoral e intentan observar la votación misma, dijeron a través de un documento, al que tuvo acceso CiberCuba.

El informe relató cómo oficiales de la contrainteligencia han visitado, citado y amenazado a aquellos que se mostraron dispuestos a defender su derecho constitucional de observar, de manera independiente, el proceso electoral de este domingo.

"Estamos alertas con estos casos. Esperamos que las autoridades no perseveren en el error de impedir el ejercicio de derechos ciudadanos a los que llamó la misma presidenta del Consejo Electoral Nacional", dijeron las tres plataformas, que se unieron por primera vez con el objetivo de fiscalizar todo lo que ocurra.

Zelandia de la Caridad Pérez Abreu, de COCUDE, informó que el activista Jorge Amado fue conducido este viernes, de manera arbitraria, a una estación de policía, donde permaneció unas cuatro horas.

Allí lo interrogaron y amenazaron con aplicar el Decreto Ley 370, por sus publicaciones en Twitter, alegando que el uso de la etiqueta #YoNoVotoEl26 es una incitación a delinquir, explicó.

Elsa Litsy Issac Reyes y Yunaisi Carasedo, de Palma Soriano y Luis Enrique González Guzmán, de Contramaestre, todos activistas de COPE en Santiago de Cuba, también fueron amenazados por las autoridades de esas localidades, luego de conocer que pretendían participar como observadores de los comicios, según María Mercedes Benítez Rodríguez, coordinadora de esa organización.

Las elecciones de este domingo tendrán lugar en medio de un llamado activo de la sociedad civil a la abstención y a demostrar la falta de apoyo que tiene el gobierno comunista.

A pesar de las intimidaciones que ejerce el régimen a trabajadores estatales, muchos han confirmado su intención de no participar o de hacerlo depositar las boletas en blanco o anuladas en los más de 23,468 colegios abiertos, de ellos 250 en hoteles, hospitales, campismos y otros centros.

Para este domingo están convocados a las urnas un total de 8,120,072 electores y para algunos analistas en esta jornada electoral también habrá una elevada abstención, como ocurrió en la elección de los delegados municipales y la aprobación del Código de las Familias, durante el último año.

Hasta las 11 de la mañana de este domingo solo había votado el 41.66% del padrón electoral cubano, según el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La secretaria del CEN en Cuba, María Esther Bacallao Martínez, apuntó que hasta las 11:00 a.m. (hora local) habían votado 3,382,992 electores, una cifra que representa el 41.66% del padrón electoral cubano, según el parte compartido en el perfil del CEN en Facebook.

Los cubanos están llamados este domingo a votar por quienes ocuparán los 470 escaños de la Asamblea Nacional del Poder Popular, los cuales fueron previamente seleccionados bajo los criterios de confiabilidad y fidelidad política.

Las elecciones generales de este domingo en Cuba están bajo la atención de la prensa internacional, que destacó el llamado a la abstención por parte de la sociedad civil independiente, enfrentando el discurso oficial y sus consecuencias.

A las 9:00 a.m. de este domingo se reportó el voto de un 1,400,000 cubanos, una cifra que representaba el 18,15% del padrón electoral.

Según Tomás Amarán Díaz, vicepresidente del CNE, se trataba de una cifra "aceptable", teniendo en cuenta que cada territorio tiene sus características y el parte correspondía a las dos primeras horas del proceso.

Aunque el funcionario no comparó el dato con igual período de otros procesos electorales, sí explicó que en el oriente cubano se caracterizan por votar más temprano, mientras que en el occidente son más proclives a hacer a lo largo del día.

"Nos sentimos satisfechos de cómo va el proceso", aseguró Amarán Díaz.

En las elecciones de noviembre último, donde se eligieron a los delegados de las asambleas municipales del Poder Popular, habían votado a las 9:00 a.m. el 18 % del padrón electoral, lo que representó un total de 1,617,066 cubanos, cifra levemente superior a la de este domingo, según datos del propio CNE.

En Santa Clara, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel realizó su derecho al sufragio y posteriormente dio declaraciones a la prensa oficialista, que no dejaron de ser polémicas, por criticar a la Embajada de Estados Unidos en Cuba y a los cubanos que han emigrado en los últimos años.