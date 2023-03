Seguridad del Estado prohíbe a activista cubana salir de su casa

Zelandia de la Caridad Pérez Abreu, de la Comisión Cubana de Defensa Electoral (COCUDE), se encuentra sitiada en su vivienda y un oficial de la contrainteligencia le dijo que si salía podía ser detenida por desacato a la autoridad, según contó a CiberCuba.

"El viernes por la mañana me vino a visitar el oficial Jonatan, de la Seguridad del Estado, y me dijo que no podía salir de mi casa. Tampoco me permitirían el ejercicio de la observación", dijo a través de una llamada telefónica.

Esta medida, que califica de ilegal, tiene lugar a pocas horas de que comience el proceso electoral donde los ciudadanos ratificarán a los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Pérez Abreu notificó además que este sábado la represión contra activistas y observadores independientes ha aumentado, a lo que se suma los cortes selectivos de internet, que afectan el trabajo que realizan.

COCUDE, junto a Observadores de Derechos Electorales (ODE) y Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales (COPE), se unieron por primera vez para defender el derecho al escrutinio de las votaciones y realizar un informe que detalle las irregularidades que se cometen antes durante y después.

El acoso a los activistas no ha faltado y las amenazas a quienes hacen un llamado a la abstención, aún cuando se trata de un derecho que tienen los ciudadanos, amparados por las leyes vigentes.

La Seguridad del Estado ha potenciado el redes sociales campañas que defienden el voto único, porque es la manera que tiene el oficialismo de garantizar la aprobación de los electores.

En los días previos, el gobierno anunció la realización de ferias comerciales en diferentes localidades, que para algunos analistas se trata de medidas populistas que solo pretenden transmitir una imagen positiva de las administraciones locales.