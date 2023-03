Amenazan a trabajadores cubanos que no voten

Trabajadores de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), Servicios Especializados de Protección (SEPSA) y Agencia de Contratación a Representaciones Comerciales (ACOREC) fueron amenazados con represalias si no votan este domingo, según conoció CiberCuba.

Una mujer que labora en ETECSA contó que fue advertida por su jefe y si no vota enfrentará medidas disciplinarias, sin importar que se trata de una trabajadora ejemplar.

"Me parece injusto, porque yo soy buena en lo que hago, nunca falto ni llego tarde, cumplo con mi jornada, sin embargo, me quieren sancionar porque no quiero ir a votar", mencionó.

La mujer, que no quiso ser identificada por temor a represalias, expresó preocupación por los niveles de violencia institucional que hay en este proceso electoral, que se corresponden con el temor a que haya elevados números de abstención.

"Ya la gente no cree en nada, y no son pocos los que dicen, incluso en espacios públicos, que no pueden contar con su voto este domingo, porque eso sería mantener en el poder a los mismos que nos obligan a vivir entre apagones, sin medicina, ni alimentos", reveló.

Un agente de seguridad de SEPSA, que rehusó a ser identificado para no perder su empleo, recibió una indicación de su jefe y debe llamarlo desde el colegio electoral luego que vote.

"No sé cómo hará para saber que estoy allí y que de verdad he votado, pero esta gente son capaces de geolocalizar los teléfonos para saber si estamos diciendo la verdad", abundó.

La intimidación a trabajadores se suma a la lista de ilegalidades que grupos de observadores independientes han elaborado, desde que se convocara a las elecciones generales de este domingo.

"Algo tiene que pasar, me encantaría que la gente no vaya a votar para que los del gobierno sepan que cada vez tienen menos apoyo. Ojalá esta sea la última vez que convocan a unas elecciones en dictadura", finalizó.

Por su parte, una mujer que desde hace cinco años trabaja en ACOREC, recibió similar indicación, de notificar a su superiora después de votar.

"Esto no puede ser legal. La revolución se ha convertido en lo mismo que criticaron. Las elecciones son voluntarias y nadie tiene derecho a obligarte a participar, mucho menos en las actuales circunstancias, con un país que vive entre apagones, donde los salarios no alcanzan y vivir se vuelve imposible", apuntó.

La trabajadora recordó que en 2019, como a muchos de sus compañeros, la obligaron a firmar una carta de apoyo a Nicolás Maduro y en contra de Juan Guaidó.

"Sienten que somos de su propiedad, y cada vez que nos necesitan, usan nuestros nombres y apellidos para validar al gobierno", lamentó.

ETECSA, SEPSA y ACOREC son tres empresas estatales pertenecientes al complejo militar-financiero-empresarial GAESA, que tras la muerte de Alberto Rodríguez López-Calleja, ha pasado a un plano mediático en el que poco se sabe del destino que tendrá.

CiberCuba escribió a las tres entidades empresariales, pero hasta el momento de redactar esta nota no habían respondido los mensajes enviados.