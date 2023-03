Madre y su hijo con discapacidad desamparados por el gobierno en Santiago de Cuba

La cubana María Caridad Rodríguez, junto a su hijo discapacitado, sobreviven en condiciones de extrema pobreza y totalmente desamparados por el gobierno en el poblado Morón de Palencia, municipio Songo-La Maya, Santiago de Cuba.

Esta mujer no puede trabajar, puesto que vive para cuidar a su hijo de 40 años, que nació con una malformación congénita en el riñón derecho, es sordomudo y no puede valerse por sí mismo.

“Nunca he tenido la atención para ayudar a mi hijo más allá de lo que yo lucho por él”, se queja de las autoridades, en un video difundido por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH)

Esta mujer denuncia que nadie les ha prestado atención, viven en una casa de guano, con fogón de carbón y piso de tierra, no tienen refrigerador ni otros electrodomésticos.

“Esta casita prácticamente no sirve, esta la inventé yo con pedacitos de zinc que yo he encontrado por ahí”, confiesa esta cubana que tiene que dedicarse exclusivamente al cuidado de su hijo.

“Para él nunca ha habido posibilidad. Cuando se hizo la repartición de los artículos que dieron a casos como él, yo, al ver que a mi hijo no le dieron nada, fui hasta el gobierno de la provincia. Me dijeron que esa ayuda ya no se estaba dando”, denuncia.

María Caridad Rodríguez lleva años esperando por una casa que le prometió el gobierno para mejorar su situación.

“En febrero de 2020 estuvo aquí la presidenta del gobierno del municipio Songo-La Maya, vio la situación. Entonces, la presidenta quedó en que me iban a hacer una casita para mejorarnos la situación que teníamos. Y todavía yo estoy esperando”, concluye.

En un país con un elevado índice de envejecimiento, en medio de la escasez de alimentos y la crisis económica, cada vez resultan más comunes los pedidos de ayuda de cubanos desvalidos que el Estado ha dejado a su suerte.

Este mismo domingo, una cubana difundió un desesperado pedido de ayuda en las redes sociales para que las autoridades asistan a un anciano postrado y que sobrevive en condición de extrema pobreza en Villa Clara.

El sábado, por su parte, el cubano Yunier Zapata, vecino de Holguín, pidió ayuda para su madre, que padece Alzheimer y no cuenta con recursos económicos y financieros para subsistir.

Ya la pasada semana el Observatorio Cubano de Derechos Humanos le había dado visibilidad al caso de una mujer y su madre, residentes en Songo-La Maya, que sobreviven desamparados por el gobierno.

“Vive quejándose día y noche de dolor. Ya no sé qué voy a hacer con la situación que tiene. Estoy al punto de quitarme la vida por verla con tanto sufrimiento y tantos dolores sin un medicamento”, explicó a través de un video Joaquina Rodríguez Vera.