Natti Natasha adelanta "Algarete" con ardiente vídeo: Lo lanzará en su web para evitar la censura de Youtube

Natti Natasha está preparada para poner a bailar a sus fans con su próximo lanzamiento musical. Una canción de reguetón titulada "Algarete" que verá la luz este jueves 30 de marzo. Y para calentar motores de lo que está por venir, la cantante dominicana ha dado un pequeño adelanto de lo que veremos en el videoclip... Y ojo, porque es ¡puro fuego!

Un look muy sexy, mujeres bailando en el tubo y Natti en el juego de la seducción con un hombre con el que protagoniza una escena muy candente... Así podemos ver a la Dura de las Duras en el fragmento del vídeo que deja con ganas de más.

Por ahora, habrá que esperar para descubrir todo lo que encierra "Algarete" del que solo hemos podido ver veinte segundos. "Ya casi ni salgo pero esta noche nos fuimos al garete, el makinon aparcado afuera lo hace ver como un juguete, trataron de ponerme un grillete pero puede ser que peque, hoy tengo ganas de otro", canta Natti Natasha en este pedazo de tema.

En reacción a este avance del vídeo, sus seguidores se mostraron divididos. Mientras que algunos esperan impacientes poder disfrutar de "Algarete", otros no ven con buenos ojos la explícita letra que interpreta la cantante.

"La vulgaridad no es necesidad para vender, me refiero a la letra", "No veo la necesidad de esas letras", "Vas a romper, dándole al público lo que quiere, eso es mi reina", "¿Y esas canciones son las que le va enseñar a su nena? ¿Para que se denigre?", "Esto es hit seguro" o "A Raphy Pina no le gusta esto", son algunos de los comentarios que le dejaron.

Otra señal de que es puro fuego lo que trae Natti Natasha es el hecho de que lanzará el vídeo en su página web para evitar la censura de Youtube.

"A todos mis seguidores, este jueves 30 de marzo sale 'Algarete' y para evitar que Youtube lo bloquee como pasa frecuentemente, lo lanzaré exclusivo por mi página", anunció en sus redes sociales.

