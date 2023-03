Limay Blanco pide a humoristas y reguetoneros cubanos que sean más solidarios

Limay Blanco, conocido por la labor humanitaria que desempeña, emplazó a humoristas y reguetoneros cubanos residentes tanto en la isla como en EE.UU. a ser más solidarios.

“Este video se lo quiero dedicar a todos los artistas, empezando por los humoristas que me conocen, los que están aquí y los que están allá. A todos los reguetoneros que están aquí y que están allá....Si ustedes me apoyaran, no hubiera entregado 19 casas, quizás ya hubiera entregado 100", dijo Limay en un video donde se le vio conversando y bromeando con un grupo de vecinos en un barrio habanero que visitó.

"Yo lo que necesito es que ustedes me apoyen. Ayúdenme a ayudar", añadió el humorista, quien pidió a los presentes que mencionaran nombres; petición a la que los aludidos contestaron mencionando a reguetoneros como El Taiger, El Chacal, Yomil y el dúo Gente de Zona.

"Comparte este video al primer artista cubano que te venga a la mente", escribió Limay junto a las imágenes en las que convocó a artistas cubanos de las dos orillas a convertirse en donantes económicos, aunque de sea forma anónima, del proyecto destinado a ayudar a personas necesitadas en la isla.

“Artista, mi hermano, si tú me puedes ayudar, escríbeme al privado. Yo no voy a decir tu nombre ni nada, escríbeme al privado. Dime 'Limay yo quiero ayudarte'", dijo, y aprovechó para reiterar que ese dinero no es para él, que tiene trabajo, pues sigue haciendo su show humorístico.

Limay Blanco aludió concretamente en las imágenes difundidas este miércoles al caso de "Jessica", una madre de 21 años quien tiene tres niños pequeños y reside en una vivienda con pésimas condiciones. Según el testimonio de la joven, hace dos meses que no sabe del padre de sus tres hijos, de quien dijo que se había casado.

Limay Blanco, cuya labor humanitaria en los últimos años ha despertado admiración en miles de cubanos, ha anunciado en varias ocasiones que quiere comprar el terreno anexo a su casa para construir una iglesia, un almacén para medicamentos y continuar dándole forma a su ministerio "Cristo cambia vidas”, que ha mejorado las condiciones de muchos cubanos.

Como parte de su proyecto solidario, el humorista se ha propuesto entregar un total de cien casas a familias que tengan graves problemas de vivienda.

Su labor humanitaria cada vez suma más esfuerzos de personas cuyos donativos se destinan para ayudar a familias que carecen de las condiciones más elementales para vivir.

Uno de sus logros más recientes fue la entrega de una casa a una madre con tres niños que vivían en precarias condiciones en La Habana.

En ese caso el humorista precisó que la compra del inmueble, ubicado en el reparto Mantilla, en el habanero municipio Arroyo Naranjo, fue posible gracias a la importante donación de 7 mil dólares que hizo una persona desde EE.UU.

