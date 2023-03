Después de buscar auto, La Diosa asegura que sigue a pie: "El que yo quería valía muy caro"

La Diosa ha estado enfrascada en la búsqueda de un nuevo auto, pero al parecer tendrá que esperar un poco porque no logró decidirse por ninguno.

Muy divertida la cantante contó a sus seguidores en Instagram su experiencia, y aunque no fue de las mejores porque los autos que le gustaban excedían su presupuesto, decidió tomarse el asunto con calma y seguir "a pie" por el momento.

“Caballero yo no me siento segura. Ustedes pueden creer que no compré nada”, dijo entre risas en una directa en la que confesó que estuvo todo el día tratando de escoger un Land Rover, la marca de autos que le sugirieron sus fans.

“Ando a pie”, aseguró mientras su pareja Rey El Mago le dijo bromeando que había un Lada en oferta.

“El carro que yo quería valía muy caro. El hombre (se refiere al vendedor) me decía ´pero Diosa cada vez que tú señalas algo vale un camión de dinero y tú no tienes crédito para eso´. Yo cada vez que señalaba uno era de 200 mil, altísimo, y yo no tengo crédito para eso todavía”, explicó.

¿En qué quedó la historia?, pues La Diosa regresó a su casa sin auto nuevo: “Me fui a pie, sigo a pie. Vamos a ver cuándo puedo tener el carro que yo quiero. Cuando yo pueda lo tendré. Ahora mismo lo que yo quiero no lo puedo tener porque no tengo crédito para eso, ustedes saben que yo les soy honesta y pagarlo al cash tampoco puedo”.

No obstante, sus seguidores en Instagram le dejaron más de 200 comentarios entre consejos y dándole ánimos. “Reina hermosa, no te preocupes pronto tendrás ese carro que tanto has soñado”; “Al paso que vas hasta un avión te vas a comprar mil bendiciones”; “Vas a lograr todo cuanto te propongas solo tienes que seguir mirando hacia adelante”; “Yo presiento que te lo van a regalar, tú verás”, escribieron algunos.

Esta semana La Diosa muy emocionada pidió a sus fans que la ayudaran a decidirse entre un Porsche o un Land Rover, y la mayoría eligió la segunda marca de autos.

Aunque todavía tendrá que esperar un poco para tener el carro de sus sueños, es evidente que la cantante cubana está en sus mejores momentos y no puede estar más feliz desde que llegó a Miami.

