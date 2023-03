Primeras declaraciones del preso político Humberto Eladio tras ser excarcelado luego de casi 30 años de prisión

El preso político Humberto Eladio Real Suárez, excarcelado este jueves tras cumplir condena de 28 años y cinco meses de prisión por formar parte de una pequeña expedición armada a Cuba en la década del 90, manifestó su agradecimiento al exilio de Miami por haberlo apoyado durante las casi tres décadas que permaneció en prisión, y admitió que no fueron fácil para él tantos años de cárcel.

“No ha sido fácil. Lo he soportado con mucha paciencia y gracias a Dios mis padres siempre estuvieron a mi lado. Gracias a Dios sobre todas las cosas, que nos acompaña en esta lucha diaria por ver a Cuba libre y verdaderamente democrática. Ha sido duro pero más duros somos nosotros los cubanos, que lo soportamos con paciencia”, dijo Real Suárez, tras ser liberado, en declaraciones a la periodista Camila Acosta para Cubanet.

El ex preso político manifestó su deseo de viajar a Estados Unidos cuanto antes en compañía de su madre para reunirse con su hija y con otros familiares que ya residen allí.

“Aquí en Cuba, aunque no lo soy, me acusaron de terrorismo y de tantas cosas más. No pretendo estar en Cuba, pretendo viajar hacia tierra de libertad, hacia Estados Unidos, y llevar a toda mi familia, por eso le ruego a todos mis compatriotas que agilicen en lo que me puedan ayudar para yo estar allá en el menor tiempo posible”, sostuvo Real Suárez, quien precisó que más adelante hará otras declaraciones que ahora mismo no puede hacer.

"Si alguna vez tuve temor fue por mi familia, pero el amor que siento siento por mi patria es mucho más grande que cualquier temorar y eso me ha ayudado a enfrentar cualquier situación", añadió en referencia a sus años en prisión.

El opositor confirmó que en la cárcel conoció a varios presos políticos y se refirió en particular a Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, a quien calificó de "maestro", y de quién precisó que "con tremenda luz martiana están enseñando a otros presos a caminar por sendas de libertad".

En otras declaraciones, recogidas en ese caso por America Tevé, Real Suárez dijo estar feliz y muy orgulloso del exilio que definió como esa luz martiana que lo ha iluminado y lo ha ayudado a ser fuerte para seguir adelante.

“Los amo mucho y le ruego a Dios que los bendiga y que sigan con esa luz martiana trayendo pa’ aquí la libertad y la verdadera democracia”, añadió en referencia al exilio.

“Vivo eternamente agradecido de ese gran país que es Estados Unidos”, añadió el cubano de 54 años, cuya hija, Lizandra Real, vive en el estado de Nebraska.

“Hace muchos años que no lo veo y estoy muy emocionada, con los nervios a flor de piel. Ya quiero verlo porque lo extraño mucho y pensé que este momento nunca iba a llegar. No lo veo hace diecipico de años. En Cuba no se puede quedar porque le pueden hacer daño, tengo miedo que le pase algo”, dijo la joven, quien insistió en que su padre debe viajar a EE.UU. cuanto antes.

“Con la liberación culmina un largo período de torturas, malos tratos simulacros de fusilamiento negativa de atención médica y el intento de aniquilarlo. Le enviamos la felicitación por el excarcelamiento pero sobre todo por la firmeza, los principios y la valentíacon que asumió todos estos años”, dijo el ex preso político Jorge Luis García Pérez Antúnez, quien también se mostró eufórico por la salida de la cárcel de Humberto Eladio.

En la tarde este jueves un homenaje simbólico llevado a cabo en la sede del Monumento a la Brigada 2506, en Miami, celebró el excarcelamiento del preso político cubano, quien salió en la mañana de este 30 de marzo de la prisión de Agüica, en Matanzas.

Las autoridades cubanas citaron para este viernes a Real Suárez en las oficinas de Migración y Extranjería para regularizar su situación en el país.

Humberto Eladio Real Suárez fue apresado tras desembarcar el 15 de octubre de 1994 por las costas de Caibarién, Villa Clara, con una pequeña expedición que pretendía iniciar un movimiento armado en el Escambray. Los otros dos miembros del grupo eran Armando Sosa Fortuny y Miguel Díaz Bauza.

Tras el desembarco las fuerzas militares cubanas y los tres exiliados tuvieron un intercambio con armas de fuego. Según la versión del gobierno cubano, un soldado castrista falleció en el cruce de disparos.

Real Suárez, Sosa Fortuny y Díaz Bauza fueron detenidos y juzgados por delitos de infiltración, entrada ilegal, asesinato y actos contra la Seguridad del Estado.

La condena de Real Suárez inicialmente fue de pena de muerte, pero en 2008 se la conmutaron a 30 años de cárcel. Sosa Fortuny falleció encarcelado, con 76 años, en 2019. Miguel Díaz Bauza aún cumple condena.

En 2020 el Directorio Democrático Cubano (DDC) otorgó a Real Suárez y Díaz Bauza el “Premio Libertad Pedro Luis Boitel”.