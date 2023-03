Periodista y profesor: "Duele ver en lo que se ha convertido mi Cuba"

El periodista y profesor Jose Luis Tan Estrada lamentó este viernes la realidad cubana, donde "los de 'arriba' viven sin preocupación alguna y nosotros, los de abajo, vivimos con la constante del qué comeremos mañana".

En una publicación de Facebook titulada "Duele ver en lo que se ha convertido mi Cuba" Tan Estrada, quien vive en Camagüey aha sufrido amenazas de la seguridad del Estado por sus denuncias, señaló no solo el dispar modo de vida de las clases en la isla, sino también la galopante inflación y las problemáticas sociales que esta acarrea.

"Duele ver cómo una libra de azúcar cuesta 200 pesos, coño si fuimos uno de los principales productores de azúcar del mundo. Duele ver cómo el precio del arroz ha aumentado, y muchos, hace algún tiempo no lo llevan a la mesa. Pero duele más ver cómo le dificultan a los productores sembrar este grano. Duele ver cómo algunos se aprovechan de la crisis, y quieren ganarse el triple en cada producto que venden. Aflojen, caramba!!!", afirmó.

También criticó que el gobierno venda los artículos de primera necesidad en las tiendas en Moneda Libremente Convertible, una moneda en la que no le pagan a la población.

José Luis Tan Estrada. Facebook

"Duele ver cómo la mayoría de los productos de primera necesidad están en las Tiendas en MLC, pero carajo, en las tiendas de moneda nacional, la que cobramos, la que el gobierno paga, no hay de nada. Duele ver que todavía estamos esperando que cada cubano se tome en las mañanas, aquel vaso de leche que prometió Raúl Castro. Duele ver que miles de personas, principalmente jóvenes, emigren buscando su futuro en otras tierras, porque en la que nacimos, no exista uno certero y seguro", expresó.

También dijo que "duele ver cómo lloran las personas de la tercera edad porque su chequera apenas les alcanza para el mes".

Al final de su mensaje, lamentó "la indolencia, los discursos vacíos y las consigas detenidas en el tiempo" de la clase política, que vive al margen de las carencias del pueblo.

"Cuba duele y duele mucho", concluyó el catedrático.

Algunos comentarios a su post también son reveladores de una realidad difícil: "Pero el peor de los problemas es que nos hemos sumergido en el lodo de las mentiras. El sistema es fallido, el gobierno no funciona, sus gobernantes tampoco.. Y una parte del pueblo a pesar de todo se presta para seguirles el juego, sintiendo las ganas y las ancias de montarse en un avión y volar, volar lejos, susurrando "la cosa está mala" y con un perfil real diciendo "somos continuidad", mientras en otro perfil falso expresan todo lo que verdaderamente sienten. Y hay quien han aplicado a sorteos y paroles, locos porque les llegue, pero les vi sentado en una mesa electoral publicando fotos en las historias del día "No dejen de votar, les esperamos, somo el CDR no se quien, la circunscripción no se cuanto" (no me lo contó NADIEEE, lo ví y leí YO). Es mucha la doble moral", dijo una internauta.

Las denuncias de Tan Estrada, donde describe y critica la cotidianidad cubana marcada por la crisis económica, política y social, se han vuelto incómodas al régimen, que ha llegado a amenazarlo con severas sanciones.

En diciembre pasado el periodista fue interrogado y amenazado por oficiales de la Seguridad del Estado en Camagüey, que le advirtió que sus publicaciones en internet podrían ser consideradas un delito.

También intentaron que firmara una carta de advertencia donde se plasmaba que desde octubre mantenía "vínculos subversivos".

Antes Tan Estrada fue despedido como profesor de la Universidad de Camagüey "Ignacio Agramonte", por sus posturas políticas y críticas al gobierno cubano en las redes sociales.

En varias ocasiones había denunciado la falta de acceso a servicios públicos de calidad y otros problemas existentes en Cuba, que molestaron a la dirección de esa casa de altos estudios.