Plataforma cubana permite la solicitud en línea de certificados para firma electrónica

La Empresa de Tecnologías de la Información para la Defensa (Xetid) desarrolló una plataforma mediante la cual las personas naturales o jurídicas, de forma online, pueden tramitar, obtener y firmar documentación digital con validez legal en el territorio cubano.

Desde el lunes está disponible el prestador de servicios que permite emitir certificados reconocidos para la identificación y firma electrónica avanzada, según el oficialista periódico Granma.

Sin embargo, aunque la nota no especifica si se puede acceder al sitio web (https://certificados.xetid.cu) desde otro país que no sea la nación caribeña, Cibercuba comprobó que no está disponible para cubanos radicados en el exterior.

Entre los permisos que establece la plataforma ACX Certificados Digitales están los de inscripción, registro, búsqueda e inspección de certificados, explicó Noel Alvarado Cepero, director de la unidad básica Economía Digital, de Xetid.

Esta tecnología puede ser un aliciente a la tan demandada agilidad burocrática con la que no cuentan las instituciones del Ministerio de Justicia de Cuba, cuyos trámites de entrega de documentos llegan a demorar varios meses, como han sido expuestos en denuncias ciudadanas.

"Todas estas gestiones, como es sabido, hay que hacerlas en horario de trabajo, por lo que ese día debo ausentarme, levantarme a las cuatro de la madrugada, hacer una cola bastante complicada, en la que en muchas ocasiones solo atienden hasta el mediodía, por falta de conexión", lamentó en fechas recientes Aminael Rodríguez Castillo, residente en La Habana Vieja, quien demoró más de tres meses para obtener una certificación de nacimiento que solicitó al Registro Civil de su municipio en Holguín.

No obstante, los directivos cubanos dicen que esta nueva plataforma posibilitará también la emisión de certificados para aplicaciones y contenidos, y el servicio de entidad certificadora.

ACX está constituida por una combinación de soluciones y servicios que permiten la automatización e informatización de procesos o trámites oficiales al ciudadano, y se integra con el proveedor de identidad de EnZona y la Ficha Única del Ciudadano.

Además, puede emplearse tanto en sistema operativo Windows como en Unix/Linux, y su uso permite optimizar los procesos, garantizando la seguridad de los datos electrónicos, precisó Alvarado.

Alvarado explicó que la plataforma mantiene una actualización constante de la validez de los certificados emitidos, los cuales se pueden revisar mediante el procedimiento establecido para ello.

Por último, apuntó que ACX ofrece los servicios asociados de emisión, revocación y renovación de identidades digitales, y constituye un impulso a la innovación, al apoyar la formación de empresas en sectores emergentes.

El sitio web de Cubadebate publicó con bombo y platillo la noticia, sin embargo entre los comentarios se percibe el desconocimiento sobre esta tecnología así como el descontento con el funcionamiento de la empresa Xetid.

Un usuario, bajo el pseudónimo de Trabajador, señaló que muchas personas desconocen sobre el tema y pidió “poner ejemplos prácticos de cómo se usan estos certificados de firma electrónica, la mayoría no somos muy versados en estos temas”.

Captura de comentarios / Cubadebate

Asimismo, dos personas llamadas Alfredo y Oscar Reyes debatieron sobre la ineficiente atención al cliente.

Alfredo exigió que Xetid revise los correos de atención a la población “ya no sé a quién escribirle para que eliminen mi registro de EnZona debido a la perdida de mi contraseña, está muy bueno todo lo de la digitalización, pero si a los que hacemos uso de sus ventajas no nos atienden de nada sirve sus promociones”.

Por su parte Reyes contestó pronto cumplirá tres meses sin poder pagar el servicio de corriente eléctrica, que se ha quejado varias veces y por varias vías, y no ha recibido respuestas ni nadie le ha contactado.

Captura de comentarios / Cubadebate

Un usuario llamado Miguel dijo que esta tecnología es importante porque el acceso de la población a documentos se ha vuelto algo “engorroso” que “irrita a las personas por las grandes esperas, las demoras y las colas”.

Por su parte alguien que responde al nombre de Flower exigió: “primero Xetid debería utilizar sus manos en perfeccionar el sistema del Ministerio de Justicia para las solicitudes online, dígase certificaciones de nacimiento, matrimonio, etc. Solicité online una certificación desde junio del 2023 y todavía nada, la actualización también en línea dice que todavía”.