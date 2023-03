Grito de auxilio de una madre cubana con su hijo preso por el 11J

Ailex Marcano Fabelo, madre del preso del 11J Ángel Jesús Véliz Marcano, compartió un emotivo video en sus redes sociales para pedir ayuda para su hijo.

"¡Por favor, mi hijo está en peligro, SOS Cuba!", gritó entre lágrimas.

Desde su casa en Camagüey, la desesperada mujer pidió la colaboración de los opositores del territorio.

"Me llamó un recluso y me dijo que mi hijo tuvo un problema con el jefe de la prisión de Kilo 9, y se lo llevaron para una celda (…) Necesito ayuda. SOS Cuba. ¡Por favor, es demasiado, mi hijo está en peligro! ¡Ay, Dios mío, ayúdenme!", suplicó.

Ailex responsabilizó a la Seguridad del Estado, al jefe de establecimientos penitenciarios y al de la cárcel Kilo 9, de la vida de su hijo, y advirtió que si le sucede algo ella irá para allá, aunque la dejen presa también.

"No sé qué pasó con mi hijo, no me dan respuesta. (...) Me voy solita para Kilo 9. No me han llamado los perros esos. Basta ya. No aguanto más", exclamó angustiada.

Ailex Marcano lleva meses haciendo campaña por la libertad de su hijo, quien cumple una condena de seis años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio.

Días atrás, denunció que al joven lo ubicaron con presos de alta peligrosidad en la cárcel de Kilo-8, en Camagüey, y lo amenazaron con trasladarlo a una de Oriente.

Tras salir de la celda de confinamiento en la que estuvo por más de 70 días, las autoridades del penal lo ubicaron en el destacamento seis, donde están reos comunes de alta peligrosidad. Es el único manifestante del 11J ubicado en ese lugar, lleno de presos por hechos de sangre.

"En estos momentos, la vida de mi hijo ahora más que antes. Responsabilizo al gobierno cubano por la integridad física y mental de mi hijo", dijo a Radio Televisión Martí.

En noviembre pasado, a un año de su injusto encarcelamiento, Ángel Jesús le envió una emotiva carta a su madre en la que le agradecía "por siempre estar", darle fuerza y defenderlo "contra el mundo si es necesario", y por haberse entregado "en cuerpo y alma para lograr este hombre del cual sé que sientes orgullo".

También le pidió a su mamá que siguiera "fuerte y con muchas ganas de vivir".

"Demuéstralo al mundo, aliméntate, píntate el pelo, sonríe, sonríe más que nunca, que si hoy me encuentro en esta celda es para mostrarles a todos la injusticia tan grande que estamos viviendo en nuestro país por decir la verdad", afirmó.