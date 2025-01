Brenda Díaz denuncia abusos en prisión: “Nunca fui tratada como una persona trans”

Vídeos relacionados:

La activista trans cubana condenada a más de 14 años de prisión por su participación en las protestas antigubernamentales de julio de 2021, Brenda Díaz, denunció que en la cárcel nunca fue respetada su identidad de género a pesar de los reclamos de su familia.

La joven fue liberada como parte de un proceso de excarcelación anunciado por el gobierno cubano a mediados de enero, y en declaraciones a la agencia EFE explicó que tras casi cuatro años cumpliendo su condena, la noticia de su excarcelación la sorprendió profundamente, dejándola en “shock”.

Luego, habló de los maltratos que vivió durante su encarcelamiento.

"Hoy soy otra persona. No soy la Brenda que yo fui. Estaba con 80 hombres. Nunca fui tratada como persona trans, me trataban como ‘el interno, el preso’. Yo decía que era una mujer trans y me decían que no: ‘Tú eres un hombre’", afirmó.

Brenda asegura que enfrentó humillaciones físicas, como el rapado de su cabello, algo que la devastó profundamente. "Después de tanto tiempo de estar con mi imagen femenina, verme así… eso me chocó muchísimo", relató.

Además, le fue negado el uso de ropa interior femenina, lo que para ella era un reflejo del desprecio hacia su identidad de género en el sistema carcelario.

Sobre su excarcelación relató que al recibir la noticia, no pudo siquiera coger el teléfono para llamar a su madre. Habían pasado tres años y siete meses de su vida encerrada en un módulo de hombres.

"Me parecía mentira que, después de todo este tiempo, iba a poder reencontrarme con todo", señaló Díaz, que concedió la entrevista junto a su madre Ana Mary, una mujer que durante todo este tiempo denunció los abusos contra su hija en una prisión para hombres.

Ella también contó que al recibir la noticia de que su hija sería excarcelada comenzó a gritar de emoción al punto que los vecinos acudieron a su casa preocupados por que le hubiese pasado algo.

"Vinieron pensando que me había pasado algo. Fue lo más emotivo de mi vida porque yo no veía el día en el que ella fuera libre", subraya.

Para celebrar la excarcelación, Brenda organizó una fiesta en su casa para reencontrarse con sus amigos y familiares. Además la joven, cuyo caso se ha convertido en un símbolo de lucha para la comunidad trans en Cuba, volvió a arreglarse las uñas, algo que siempre le gustó hacer antes de su encarcelamiento.

"Eso me ha dado más fuerzas. Yo pienso que, en esos lugares, cada persona debe ser tratada como es y como quiere", expresó.

Aunque en 2022 se aprobó el Código de las Familias, que legalizó el matrimonio y la adopción para parejas del mismo sexo, Brenda Díaz considera que la discriminación hacia las personas trans persiste en Cuba. "Si yo soy una persona trans, trátame como tal", afirmó.

El régimen cubano prometió libertar a 553 presos luego de que el presidente Joe Biden sacara a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo.

Sin embargo, una semana después, cuando Donald Trump anuló la medida y restituyó a la isla en el listado, el régimen frenó las excarcelaciones.

