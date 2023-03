Ya está aquí "Copas", lo nuevo de Maluma con Jowell & Randy que no pararás de bailar

Maluma continúa imparable. Tras presentar "Diablo, qué chimba" junto a Anuel AA, el cantante colombiano vuelve a pisar fuerte en las listas de estrenos musicales de este viernes 31 de marzo para despedirse del mes a lo grande con el lanzamiento de "Copas", en colaboración con los legendarios reguetoneros Jowell & Randy.

Con unos ritmos contagiosos y una letra pegadiza, los tres artistas se unieron en esta fusión que es seguro que se colará en las playlists más escuchadas.

La canción "Copas" habla de una mujer independiente que disfruta de su vida y tiene claro lo que quiere. "Fina, linda, no se enamora. Baila sola, se descontrola y no me ignora porque sabe lo que tengo. Ella quiere lo que tengo", cantan en el estribillo los reguetoneros, que grabaron el videoclip de su colaboración en la ciudad de Los Ángeles.

En las imágenes del clip musical, dirigido por Charlie Nelson, vemos a una novia a la fuga que decide no casarse para irse de fiesta y disfrutar de una rumba en plena calle.

Para celebrar el lanzamiento de su colaboración con los artistas puertorriqueño, Papi Juancho colgó unas sensuales imágenes sin camiseta en Instagram en las que aparece tumbado con una copa de vino tinto. Unas fotografías que se ganaron la aprobación de más de 600 mil de seguidores.

