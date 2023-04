Denuncian mala atención médica a un joven cubano

El doctor y activista político cubano Ramón Zamora Rodríguez, denunció la mala atención médica que sufre un joven de Holguín quien se encuentra encamado desde hace más de un mes tras un procedimiento quirúrgico.

Se trata del caso de Yoan Carlos Trujillo Campaña (24 años) quien, según refiere Zamora, fue operado por fractura transcervical del cuello del fémur (fractura de cadera) en el Hospital Clínico Quirúrgico de Holguín.

"Al siguiente día fue dado de alta y al tercer día de estar convaleciente en su casa, perdió la fijación de la fractura, dejando al joven en un estado más crítico y de mayor riesgo que antes de ser operado", indicó el activista.

La familia de Yoan pidió ayuda al Sistema de Salud Pública de su provincia, porque el joven sufre dolores intensos desde hace más de un mes y está postrado. Sin embargo, los médicos no se han pronunciado y no ofrecen solución para mitigar la desesperación que está sufriendo este paciente.

Yoan ingresó el 2 de febrero en el servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital de Holguín, pero tuvo que esperar 14 días para ser operado porque el centro médico no tenía material para la intervención quirúrgica.

"Lleva muchos años que el régimen no provee de prótesis parcial o total de cadera, tornillos, láminas AO, yeso entre otros materiales quirúrgicos necesarios para la salud del pueblo, que han llevado a grandes desafíos a los cirujanos de ortopedia y traumatología para inventar con lo poco que tienen, pero esto implica el mal trabajo y con ello la iatrogenia, la inestabilidad del foco de fractura, el peligro de la necrosis avascular, la pérdida del miembro afecto, la postración definitiva e incluso la muerte del paciente", señaló Zamora.

Explicó que a Yoan le colocaron "dos tornillos, antirrotatorio y cefálico, una técnica que repiten actualmente en este servicio por la falta de prótesis, y pierden la fijación por no ser el método apropiado, creándose la distracción del foco de fractura".

El joven sufre dolor por la rigidez y tumefacción de su miembro izquierdo, ya se nota en Yoan la pérdida del tono muscular en todo su cuerpo.

Varios profesionales de la salud en Holguín entre los que se incluyen el director del Policlínico de Alcides Pino, un especialista en Ortopedia y Traumatología, psicólogo, psiquiatra, trabajadora social y hasta la delegada del Consejo Popular han visitado al paciente en su domicilio, pero no se concreta su ingreso en el hospital.

"¿Cuánto tiempo necesita la potencia médica cubana para solucionar la terrible tortura que sufre este joven de tan solo 24 años?", se preguntó Zamora.

El activista se refirió también en su mensaje a los servicios que ofrece el Estado cubano a personas extranjeras que visitan la isla por turismo de salud, y a las campañas que impulsa el régimen para vender la imagen de Cuba como una potencia médica, en contraposición con la escasez de recursos que sufre el sistema de salud para la atención a los pacientes nacionales.

La carencia de insumos médicos, medicinas y todo tipo de recursos en la salud se nota a lo largo y ancho del país. Se han reportado recientemente varios casos de pacientes de cáncer que tienen sus tratamientos interrumpidos por falta de sueros.

Esta semana se conoció la situación de Leonardo Montes de Oca Betancourt, enfermo con un carcinoma fibromixoide en el seno maxilar derecho. Ya fue operado pero requiere tratamiento y lleva dos meses con cuidados paliativos.

"No he podido encontrar el suero, la ifosfamida y mesna. No tengo tratamiento. Estoy abandonado a mi suerte. Siento que me estoy consumiendo. Esto no es vida, saber que me voy a morir y no tener un tratamiento", confesó a CiberCuba.