Critican juego de pelota de Díaz-Canel mientras Cuba está “en la más grande miseria”

Cubanos criticaron el juego de pelota del gobernante Miguel Díaz-Canel con veteranos y jóvenes comunistas mientras el país está “en la más grande miseria”.

Decenas de reacciones en redes está generando el juego de pelota que sostuviera el mandatario de la isla, difundido por la cuenta oficial en Twitter de la Presidencia de Cuba, el perfil de Facebook del diario oficialista Invasor y hasta en la cuenta en Twitter de la No Primera Dama, Lis Cuesta.

El partido se realizó este sábado con integrantes de la Unión de Jóvenes Comunistas y una representación del PCC para reflejar “la unidad y continuidad de la Revolución Cubana”, según apuntó en Facebook el medio oficialista de Ciego de Ávila, Invasor.

En cada una de las redes en las que se difundió “el encuentro amistoso” entre jóvenes y veteranos comunistas, las reacciones de los cubanos no se hicieron esperar. Incluidos, los partidarios del régimen quienes aplaudieron la iniciativa sin importar la crítica situación del país.

“Cómo les gusta gastar recursos en política (camuflada por el deporte), para ese tipo de eventos si hay de todo”, apunta un usuario en las redes.

“¡Qué buena vida! Esta hermosa tarde, mientras jugabas relajadamente, miles de cubanos estaban forrajeando un poco de comida para llevar a sus casas”, espeta otra opinión.

En la respuesta de un internauta en Twitter se puede leer: “Hoy traté de conseguir por todas las vías comida para mi abuelita, que está enferma, y solo encontré colas y desabastecimiento, casi todas las calles llenas de bache, las de mi barrio explotadas en fosa, casi todo el mundo hablando de irse del país y tú jugando pelotica...”.

“Los que sí pueden recrearse, pasar la tarde divirtiéndose, los jefes tienen de todo. El pueblo no tiene tiempo ni posibilidades, nuestra preocupación es: qué comeré, cómo alimentaré a la familia, a los niños, a los ancianos”, argumenta otro cubano en la cuenta de Twitter de la Presidencia de Cuba.

“Al presi todo le resbala, el país en la más grande miseria y él jugando pelota”, dice uno de los tantos comentarios que criticaron el juego de pelota del presidente cubano.

“El verdadero liderazgo no se jacta de su éxito, mientras su pueblo se ahoga en la adversidad. Es obvio que un líder que disfruta de la prosperidad, mientras su pueblo sufre, no es un líder, es un tirano”, responde un internauta.

Las críticas tampoco faltaron en la cuenta de la No Primera Dama, Lis Cuesta, quien en un mensaje de este sábado en Twitter escribió: “Mi pelotero favorito hoy de victoria con sus compañeros veteranos y juveniles”

“Tu ‘pelotero favorito’ no suma una victoria hace muchos años. En la historia de Cuba no habíamos conocido a un inútil tan colosal como Díaz-Canel”, le responde un usuario de la red.

Otro le pregunta que “por qué no fueron para los campos, a cortar un poco de marabú, a ver si producimos comida para el pueblo”.

“Los niños cubanos que juegan béisbol no tienen guantes, pelotas, bates, zapatos deportivos, uniformes, sin transporte que lo lleven a las competencias. No tienen videos para estudiar el deporte. Ah se me olvidaba, tampoco tienen desayuno para entrenar y este de bufón deportivo”, comenta un cubano.

“Es el mejor pitcher abridor, relevista y cerrador del país. Tiene a más de 11 millones de cubanos ponchados sin tirarle”, concluye otro internauta en el perfil de Cuesta.