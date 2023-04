El Taiger se va de vacaciones a Washington: "No hay salud mental en Miami"

El Taiger ha decidido tomarse unas vacaciones nada más y nada menos que en Washington, para también “refrescar” un poco de Miami.

En su perfil de Instagram, el reguetonero ha dejado constancia de su viaje y los lugares que ha visitado en la capital estadounidense, pero llama la atención las frases que utilizó para referirse a cómo se siente en su ciudad de residencia.

“Por esta razón me tomé unas vacaciones en Washington. No hay salud mental en Miami”, escribió junto a un meme en uno de los post.

Sin embargo, sus palabras no quedaron solo allí: “Aunque a veces me peguen la sarna no soy perro de vivir con ella, toma estos consejos que a mí me funcionaron de maravilla, hay que hacer lo que cada momento requiere”.

En esa red social publicó también una foto con la Casa Blanca de fondo que recibió varios likes de sus seguidores.

Junto a un video de su visita al Monumento a Lincoln, escribió una de las frases más famosas atribuidas a Abraham Lincoln: “Puedes engañar a todas las personas una parte del tiempo y a algunas personas todo el tiempo, pero no puedes engañar a todas las personas todo el tiempo”.

La publicación referente a su vida en Miami y la frase del presidente norteamericano al parecer tienen que ver mucho con el momento que vive el reguetonero, pues en los últimos meses ha estado inmerso en una polémica tras otra con otros exponentes dentro del género urbano.

Después de la tiradera que le dedicaron Al2 El Aldeano y Silvito El Libre, uno de los últimos encontronazos fue con Chocolate MC y El Chulo, que además de las ofensas y dardos en redes en redes sociales, también incluyó dos temas candentes por parte de estos.

Eso sin contar que desde el pasado año le llueven las críticas por sus reiteradas visitas a Cuba, hospedarse en hoteles, cantar e incluso compartir con artistas simpatizantes del régimen.

A raíz de estos cuestionamientos dijo hace unos meses que Cuba es una dictadura, pero Miami a su juicio es una mafia.

También en días recientes fue detenido en Miami por posesión de drogas y liberado tras pagar una fianza de 10,000 dólares.

